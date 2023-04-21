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Kalp krizinden ölen 112 başhekimi gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

21.04.2023 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük’te serum tedavisi sırasında alerjik reaksiyon sonucu kaldırıldığı hastanede kalp krizinden yaşamını yitiren 112 Başhekimi Dr. Engin Ekmekçi, hastane önünde düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Kalp krizinden ölen 112 başhekimi gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

112 Başhekimi Doktor Engin Ekmekçi (46), dün sabah saatlerinde üst solunum yolu şikayetiyle başvurduğu Beşbinevler Semt Polikliniği’nde serum tedavisi gördü. Bir süre sonra alerjik reaksiyona uğrayan Ekmekçi, en yakın hastane olan Medikar Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Ekmekçi, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Ekmekçi için bugün Medikar Hastanesi önünde tören düzenlendi.

Karabük İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, ’’Son derece vefakar, çalışkan, samimi, gayretli ve çok iyi niyetli bir insandı. Hepimizin üzerinde çok büyük katkıları vardır. Binlerce insanın hayatına dokunmuş, binlerce insana fayda sağlamıştır. Onun bu dünyada yaptığı iyiliklerin, güzelliklerin ahirette mutlaka karşısına çıkacağına yürekten inanıyorum. Bizler için son derece hüzünlü bir bayram oldu’’ dedi.
Evli ve 2 çocuk babası Ekmekçi’nin cenazesi, sağlık çalışanlarının gözyaşları arasında ettiği dualar sonrası toprağa verilmek üzere Eskipazar ilçesine bağlı Bayırdır köyüne gönderildi. Ekmekçi’nin naaşı, cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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