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  4. Kalp krizinden vefat eden uzman çavuşun cenazesi Kırıkkale'de defnedildi

Kalp krizinden vefat eden uzman çavuşun cenazesi Kırıkkale'de defnedildi

01.09.2023 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da kalp krizinden yaşamını yitiren Piyade Uzman Çavuş Özden Korkmaz'ın (48) cenazesi, memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi.

Ankara'daki evinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli Korkmaz'ın cenazesi, Osmangazi Mahallesi Mevlana Camisi'ne getirildi.

Cenaze töreninde Korkmaz'ın ailesi taziyeleri kabul etti, yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Korkmaz'ın naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Yahşihan Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene Korkmaz'ın ailesi, Vali Mehmet Makas, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

Üç çocuk babası Korkmaz, 27 Ağustos'ta evinde geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde dün hayatını kaybetmişti.

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