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Kalp nakli bekleyen küçük Ecem Naz'a doğum günü sürprizi

10.05.2021 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kalp nakli bekleyen küçük Ecem Naz'a doğum günü sürprizi

Türk Kızılay Kahramanmaraş Şubesi gönüllüleri, Dulkadiroğlu ilçesinde yaşayan kalp hastası 3 yaşındaki Ecem Naz Kara'nın doğum gününü kutladı.

Kızılay gönüllüleri, Yahya Kemal Mahallesi'nde yaşayan ve bir yıldır kalp nakli bekleyen küçük kızın doğum günü olduğunu öğrenince harekete geçti.

Hazırlıklarını tamamlayan gönüllüler, aldıkları pasta ve hediyelerle Kara'yı evinde ziyaret ederek, doğum gününü kutladı.

Türk Kızılay Kahramanmaraş Şube Başkanı Ökkeş Arslan Şerefoğlu, etkinlikte, bugün farklı bir ziyaret gerçekleştirdiklerini belirtti.

Ecem Naz'ın 16 yaşında bir ablası olduğu ve onun da böbrek nakli beklediğini anlatan Şerefoğlu, ziyaret kapsamında aileye nakdi ve gıda desteğinde bulunduklarını söyledi.

Baba Gökhan Kara da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tüm insanları organ bağışı yapmaya davet etti.

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