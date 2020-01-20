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  4. Kalp sağlığı için potasyumdan zengin besinleri tüketin

Kalp sağlığı için potasyumdan zengin besinleri tüketin

ERZİNCAN HABERLERİ  | 20.01.2020 08:24 | Son Güncelleme

Diyetisyen Merve Tuysuz, kalp sağlığı için potasyumdan zengin besinlerin tüketilmesini önerdi.Erzincan’da MT Beslenme & Diyet Danışmanlık Merkezi olarak online üzerinden de hizmet veren Diyetisyen Merve Tuysuz, “Kalp sağlığını koruyan, tansiyonu düşüren, sinir ve kasların çalışabilmesi için hayati önem taşıyan, kas gelişimini ve vücudumuzun sıvı elektrolit dengesini sağlayan, yeterli düzeyde alınmadığında; baş ağrısı, kas zayıflığı, yorgunluk ve düşük kalp ritmi yapan potasyum minerali için, muz, şeftali, avokado, tatlı patates, ıspanak, somon, badem gibi potasyumdan zengin besinleri tüketin” dedi.“Potasyum bakımından zengin bu kaynaklara günlük beslenmenizde yer vererek gereksinimlerinizi karşılar, eksikliğinde doğabilecek olumsuz durumların önüne geçebilirsiniz” diyen Diyetisyen Merve Tuysuz, potasyumun sağlık açısından azının da çoğunun da tehlikeli olduğunu kaydetti.Çok tuzlu yiyerek bol sodyum alanlarda yüksek tansiyonun daha sık görüldüğünü ifade eden Diyetisyen Merve Tuysuz, “Kan basıncına ve kalp sağlığı üstünde etkili olan bir diğer madde de potasyumdur.

Kalp sağlığı için potasyumdan zengin besinleri tüketin

Diyetisyen Merve Tuysuz, kalp sağlığı için potasyumdan zengin besinlerin tüketilmesini önerdi.
Erzincan’da MT Beslenme & Diyet Danışmanlık Merkezi olarak online üzerinden de hizmet veren Diyetisyen Merve Tuysuz, “Kalp sağlığını koruyan, tansiyonu düşüren, sinir ve kasların çalışabilmesi için hayati önem taşıyan, kas gelişimini ve vücudumuzun sıvı elektrolit dengesini sağlayan, yeterli düzeyde alınmadığında; baş ağrısı, kas zayıflığı, yorgunluk ve düşük kalp ritmi yapan potasyum minerali için, muz, şeftali, avokado, tatlı patates, ıspanak, somon, badem gibi potasyumdan zengin besinleri tüketin” dedi.
“Potasyum bakımından zengin bu kaynaklara günlük beslenmenizde yer vererek gereksinimlerinizi karşılar, eksikliğinde doğabilecek olumsuz durumların önüne geçebilirsiniz” diyen Diyetisyen Merve Tuysuz, potasyumun sağlık açısından azının da çoğunun da tehlikeli olduğunu kaydetti.
Çok tuzlu yiyerek bol sodyum alanlarda yüksek tansiyonun daha sık görüldüğünü ifade eden Diyetisyen Merve Tuysuz, “Kan basıncına ve kalp sağlığı üstünde etkili olan bir diğer madde de potasyumdur. Azlığı da fazlalığı da tehlikelidir. Sodyumun fazlası kadar potasyumun azlığı da sağlığa zararlıdır. Kalp krizine bağlı ölümlerin az potasyum yiyenlerde daha sık görüldüğü saptandı. Daha da önemlisi, kalpten ölümlerin en yüksek olduğu grup, yemeklerinde potasyumu az ama sodyumu fazla olanlar arasındaydı. Başka bir deyişle, kalp damar hastalıkları için en tehlikeli olanın iki madde arasındaki dengenin bozulduğu durum olduğu anlaşılıyor. Vücutta potasyumun azaldığını anlamak kolay değildir. Yorgunluk ve halsizlik ilk belirtilerdir. Kas zayıflığı bacaklarda başlar giderek tüm vücuda yayılır. Kandaki potasyumun azalması sinirlerde uyarı iletimini yavaşlattığı ve kas kasılmasını zayıflattığı için bu belirtiler ortaya çıkar. En korkulan etki kalp üstüne olandır. Kalp hücrelerini düzenli olarak uyararak kasılmayı başlatan elektrik akımının doğuşu ve yayılması için potasyum gereklidir. Azalınca bu düzen bozulur kalp atımında düzensizlikler ortaya çıkar. Tıpta ‘aritmi’ denilen bu durum kan potasyumunun çok düştüğü durumlarda öldürücü ritim bozukluklarına neden olabilir.” diye konuştu.

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