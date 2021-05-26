MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Kalp Yarası dizisinden ilk fragman yayınlandı! İşte Kalp Yarası dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

Kalp Yarası dizisinden ilk fragman yayınlandı! İşte Kalp Yarası dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

26.05.2021 23:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel'in paylaştıkları, yaz sezonunun iddialı yapımlarından biri olacak atv’nin yeni dizisi Kalp Yarası’ndan ilk fragman izleyici ile buluştu. Zengin tarihi ve eşsiz kültürü ile medeniyetlerin buluşma noktası Antakya-Hatay’da çekilen atv’nin yeni dizisi 'Kalp Yarası', yüreklere dokunacak bir aşk hikayesini anlatıyor.

Medeniyetlerin buluşma noktası olarak kabul edilen Antakya/Hatay'ın etkileyici coğrafyasında göz alıcı bir prodüksiyonla çekilen Kalp Yarası’nın ilk teaserı izleyiciden büyük ilgi gördü.

Kalp Yarası’nın ilk görüntülerinde, öykünün dört kahramanını canlandıran Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran ve Toprak Can Adıgüzel yer aldı.

yagmur-tanrisevsin-1-pPO6

KALP YARASI KONUSU

Antakya’nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe’nin öyküsü, izleyiciyi ekrana kilitlemeye hazırlanıyor.

gokhan-alkan-1-9hQ5

Görkemli bir coğrafyadan aktarılacak dizinin kadrosunda Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper yer alıyor.

gokhan-alkan-2-Q2sp

Yapımını Süreç Film’in üstlendiği dizinin genel hikayesi, sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu’nun imzasını taşıyor.

merve-cagiran-CWEw

Kalp Yarası’nın yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban üstlenirken, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Özgül Türküler Akad kaleme alıyor.

merve-cagiran-yagmur-tanrisevsin-MJR0

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü isim isyan etti: Bir estetiğim daha varsa ülkeyi terk ederim Ünlü isim isyan etti: Bir estetiğim daha varsa ülkeyi terk ederim
Bir Zamanlar Çukurova'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu veda ediyorBir Zamanlar Çukurova'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu veda ediyor
BBC'ye, 'Prenses Diana'nın ölümüne katkı yapma' suçlamasıBBC'ye, 'Prenses Diana'nın ölümüne katkı yapma' suçlaması
Anahtar Kelimeler:
Yağmur Tanrısevsin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Selçuk'tan 'eğitimde telafi' açıklaması: Haziran'da başlıyor

Bakan Selçuk'tan 'eğitimde telafi' açıklaması: Haziran'da başlıyor

Gürsel Tekin: CHP'nin cumhurbaşkanı adayı hazır

Gürsel Tekin: CHP'nin cumhurbaşkanı adayı hazır

Boupendza'nın transferinde mutlu son!

Boupendza'nın transferinde mutlu son!

Nesrin Cavadzade'nin +18'lik sahnesi olay oldu!

Nesrin Cavadzade'nin +18'lik sahnesi olay oldu!

İğrenç! Alışveriş yapan kadının gizlice fotoğraflarını çekti

İğrenç! Alışveriş yapan kadının gizlice fotoğraflarını çekti

Erdoğan: Haziran ayında normalleşmeyi hedefliyoruz

Erdoğan: Haziran ayında normalleşmeyi hedefliyoruz

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

'Popo kıvrımlarımı önemsiyorum' dedi ve ekledi...

'Popo kıvrımlarımı önemsiyorum' dedi ve ekledi...

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

O ülkeden paketleyip getirdiler! MİT dizisine damga vuran final

O ülkeden paketleyip getirdiler! MİT dizisine damga vuran final

Volkan Konak'ın kızı Amerika'da üniversite bitirdi

Volkan Konak'ın kızı Amerika'da üniversite bitirdi

Eurovision birincisinden skandal hareket! Arkadaşı bile şoke oldu

Eurovision birincisinden skandal hareket! Arkadaşı bile şoke oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.