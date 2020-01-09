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  4. Kalpleri Küçük, Bağışları Büyük

Kalpleri Küçük, Bağışları Büyük

MUĞLA HABERLERİ  | 09.01.2020 11:47 | Son Güncelleme

Menteşe Emirbeyazıt İlkokulu öğrencileri, Menteşe Belediyesi’nin sosyal sorumluluk projelerinden ‘Ele ele butik’ için topladıkları yardım kolilerini Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş’e teslim ettiler.Emirbeyazıt İlkokuluna giderek duyarlı davranışlarından dolayı minikleri tebrik eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Çocuklarımız büyük bir farkındalık yaratarak kendileriyle aynı imkâna sahip olamayan kardeşleri için kıyafet bağışında bulundular.

Menteşe Emirbeyazıt İlkokulu öğrencileri, Menteşe Belediyesi’nin sosyal sorumluluk projelerinden ‘Ele ele butik’ için topladıkları yardım kolilerini Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş’e teslim ettiler.
Emirbeyazıt İlkokuluna giderek duyarlı davranışlarından dolayı minikleri tebrik eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Çocuklarımız büyük bir farkındalık yaratarak kendileriyle aynı imkâna sahip olamayan kardeşleri için kıyafet bağışında bulundular. Bu hassasiyetleri için hepsine teşekkür ediyorum. Bu kıyafetler ile ihtiyaç sahibi çocuklarımızın yüzleri gülecek. Yapılan yardımların en doğru adreslere ulaşmasını sağlayan Elele butik mağazamız da halkımızın dayanışma ve yardımlaşma ruhuyla her geçen gün daha da büyüyor. Durumu yerinde olan tüm vatandaşlarımızı bağış yapmaya davet ediyorum. Çünkü hayırsever vatandaşlarımızın bağışları sayesinde, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın da yüzleri gülüyor” diye konuştu.

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Sağlık Eczanesi
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