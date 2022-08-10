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"Kalplerin Kraliçesi" müzikali, 13-14 Ağustos'ta Zorlu PSM'de sahnelecek

10.08.2022 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Washington National Opera sanatçılarının hayat verdiği ve ilk gösterimi ABD'de yapılan müzikalde Lady Diana'yı Türk mezzo soprano Lori Şen canlandırıyor

İSTANBUL (AA) - Prenses Diana'nın hayatını anlatan "Queen of The People's Hearts (Kalplerin Kraliçesi)" müzikali, 13-14 Ağustos'ta Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Washington National Opera sanatçılarının hayat verdiği ve ilk gösterimi ABD'de yapılan müzikalde Lady Diana'yı Türk mezzo soprano Lori Şen canlandırıyor.

Türkiye turnesinin ardından Avrupa'da da sahnelenmesi planlanan müzikalin oyuncuları Şen'in yanı sıra Spencer Adamson, yapımcı ve bestecisi Dr. Angela Knight ile Türkiye turnesini gerçekleştirilen yapımcı Gürkan Us, basın mensuplarıyla buluştu.

- "Neden bu kadar sevildiğini onu tanıdıkça anladım"

Prenses Diana'yı canlandıran Lori Şen, müzikalin İngiliz prensesinin Prens Charles ile tanışmasından, Kraliçe ile yüzleşmesine kadar tüm hayatına odaklandığını ifade etti.

Şen, 2019'da oyunun hazırlıklarına başladıklarını, ancak salgın nedeniyle çalışmaları ertelemek zorunda kaldıklarını belirterek, "Geçen sene eylül ayında ABD'de prömiyerini gerçekleştirdik. Şimdi de buradayız. Dünyada bu kadar tanınan birini canlandırmak çok heyecanlı tabii ki. Prenses Diana'yı çalışmak çok keyifliydi. Neden bu kadar sevildiğini onu tanıdıkça anladım. Onu çalışmak ona olan saygımı daha da artırdı. Böyle bir karakteri canlandırmak büyük bir gurur." dedi.

Yapımcı Gürkan Us ise müzikalin 13-14 Ağustos İstanbul performanslarının ardından Türkiye genelinde izleyiciyle buluşacağını aktararak, Türkiye'den sonra İngiltere, Almanya ve İtalya turnesiyle devam edeceklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından, müzikalin Prenses Diana ve Prens Charles'in evliliklerini haber verdikleri sahnesi canlandırılarak, basın mensuplarının beğenisine sunuldu.

"Queen of The People's Hearts (Kalplerin Kraliçesi)" müzikalini sahneleneceği 2 günde, 4 binin üzerinde seyirci hedefleniyor.

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