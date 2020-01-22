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  4. Kaman Belediyesinden, sokak hayvanları için rehabilitasyon projesi

Kaman Belediyesinden, sokak hayvanları için rehabilitasyon projesi

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 22.01.2020 15:21 | Son Güncelleme

Kaman Belediyesi, Kırşehir yolu üzeri Başköy Köyü yol ayrımında bulunan eski Karayolları Bakımevi binasının bulunduğu alana sokak hayvanları için bakım ve rehabilitasyon merkezi yapıyor.Belediyeye ait arıtma tesisi yanında bulunan hayvan barınağının yetersiz olması ve daha geniş kapsamlı içerisinde veterinerlik hizmetlerinin de verilebileceği bir alan yapmak için çalışmalara başladıklarını belirten Belediye Başkanı Necati Çolak, “Sokağa terk edilen hayvanların koruma altına alınması, gerekli tedavileri ve kısırlaştırmalarının yapılarak yaşam ortamı sağlanması ile insanları rahatsız etmemeleri amacıyla eski bakımevinin bulunduğu 25 dekarlık alana içerisinde yavrulu anne bölümü, muayene, ameliyat ve veteriner odası gibi bölümlerin bulunacağı kompleks ve modern bir hayvan bakımevi ve rehabilitasyon merkezi oluşturmaya başladık” dedi.Başıboş hayvanların vatandaşları tehdit etmesinin önlenmesinin yanı sıra sahipsiz hayvanları da kontrol altına almaya çalıştıklarını belirten ilçe Belediye Başkanı Çolak, “Göreve başladığımız gün ilçemizde ki bu sorunu biliyorduk.

Kaman Belediyesinden, sokak hayvanları için rehabilitasyon projesi

Kaman Belediyesi, Kırşehir yolu üzeri Başköy Köyü yol ayrımında bulunan eski Karayolları Bakımevi binasının bulunduğu alana sokak hayvanları için bakım ve rehabilitasyon merkezi yapıyor.
Belediyeye ait arıtma tesisi yanında bulunan hayvan barınağının yetersiz olması ve daha geniş kapsamlı içerisinde veterinerlik hizmetlerinin de verilebileceği bir alan yapmak için çalışmalara başladıklarını belirten Belediye Başkanı Necati Çolak, “Sokağa terk edilen hayvanların koruma altına alınması, gerekli tedavileri ve kısırlaştırmalarının yapılarak yaşam ortamı sağlanması ile insanları rahatsız etmemeleri amacıyla eski bakımevinin bulunduğu 25 dekarlık alana içerisinde yavrulu anne bölümü, muayene, ameliyat ve veteriner odası gibi bölümlerin bulunacağı kompleks ve modern bir hayvan bakımevi ve rehabilitasyon merkezi oluşturmaya başladık” dedi.
Başıboş hayvanların vatandaşları tehdit etmesinin önlenmesinin yanı sıra sahipsiz hayvanları da kontrol altına almaya çalıştıklarını belirten ilçe Belediye Başkanı Çolak, “Göreve başladığımız gün ilçemizde ki bu sorunu biliyorduk. İlçemize yakışır ve bölgemize örnek olacak modern bir tesis yaparak Kırıkkale’deki Hayvan Hastanesine götürülmek zorunda kalınan hasta hayvanlar içinde hizmet verilmesini amaçlamaktayız. Doğal yaşam üniteleri de kurularak iç Anadolu bölgesinde örnek bir projeyi gerçekleştirmiş olacağız” diye konuştu.

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