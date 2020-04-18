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Kaman ilçesinde 300 aşılı ceviz fidanı toprakla buluştu

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 18.04.2020 12:01 | Son Güncelleme

Kırşehir’in Kaman ilçesinde 300 aşılı ceviz fidanı toprakla buluşturuldu.Kaman Belediyesi tarafından atıl durumda olan araziye çevre düzenlemesi yapılarak 300 Kaman cevizi fidanı dikildi.

Kaman ilçesinde 300 aşılı ceviz fidanı toprakla buluştu

Kırşehir’in Kaman ilçesinde 300 aşılı ceviz fidanı toprakla buluşturuldu.
Kaman Belediyesi tarafından atıl durumda olan araziye çevre düzenlemesi yapılarak 300 Kaman cevizi fidanı dikildi. İlçe Belediye Başkanı Necati Çolak yaptığı açıklamada, ’Kıyametin kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikiniz’ hadisi ile başladıkları çevre düzenlemesinde 10 dönümlük araziye 300 aşılı Kaman cevizi fidanı diktiklerini belirtti. Belediye Başkanı Çolak; "Daha yeşil bir Kaman için Nisan ve Mayıs ayında toplamda 5 bin ceviz, 700 mavi selvi, 700 adet de çınar ağacını toprakla buluşturacağız. 14 bin fidanının ise sulamaları Belediye ekiplerimiz tarafından sürdürülmekte. Amacımız, Kaman ilçesinin eski ’Yeşil Kaman’ adına kavuşmasıdır” dedi.

Kaman ilçesinde 300 aşılı ceviz fidanı toprakla buluştu

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