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Kaman ilçesinde, altyapı yenileme çalışmaları başlatıldı

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 18.05.2020 13:44 | Son Güncelleme

Kırşehir’in Kaman ilçesinde belediye, altyapı yenileme çalışmalarına başladı.Kaman ilçe Belediye Başkanı Necati Çolak, İller Bankası Koordinatörleri ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi.

Kaman ilçesinde, altyapı yenileme çalışmaları başlatıldı

Kırşehir’in Kaman ilçesinde belediye, altyapı yenileme çalışmalarına başladı.
Kaman ilçe Belediye Başkanı Necati Çolak, İller Bankası Koordinatörleri ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Necati Çolak, Kaman ilçesinin geleceği için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Çolak, açıklamasında; "Hemşehrilerimize temiz ve sağlıklı içme suyu temini konusunda tüm personelimizle sahada aralıksız çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şuana kadar 16 kilometrelik alan tamamlandı"dedi.
Kaliteli hizmetin yapılması gayretinde olduklarını ifade eden Çolak, "Kaliteli hizmeti ulaştırmak için ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyoruz. Uzun ve sorunsuz bir şekilde kullanabilecekleri bir altyapıya kavuşturmayı hedefliyoruz. Göreve geldiğimiz zaman altyapıda ciddi sıkıntılar olduğunu fark ettik, günde ortalama 15 su patlağı yaşanıyor, bunun neticesinde su kesintisi oluyordu. Ayrıca çok eski olan asbest borular kanserojen madde içerdiğinden dolayı insan sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. Geleceğimizin daha iyi olması için çalışıyoruz içme suyu şebeke hattı çalışmaları tamamlandığı zaman oluşturulacak harita ile içme suyunda nerede sıkıntı varsa anında tespit edilip hemşehrilerimizin mağduriyetleri anında çözüme kavuşacaktır" diye konuştu

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