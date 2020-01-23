Kaman ilçesinde, "Arpa, Buğday, Nohut ve Yem Bitkileri" Yetiştiriciliği paneli düzenledi

Kaman Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Arpa, Buğday, Nohut ve Yem Bitkileri" yetiştiriciliği paneli düzenlendi.

Panelde konuşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Behset Bulanık, Kaman ilçesinin tarımsal yapısı hakkında bilgiler vererek tarımsal üretimin ilçe ekonomisine katkılarını anlattı. Bulanık, konuşmasında; "Arpa, Buğday ve Nohut’un Kaman ilçesi içerisinde çiftçi kayıt sistemine kayıtlı 480 bin dekarlık bir ekilişe sahip, ilçemiz ekonomisinde arpa, buğday ve nohut yetiştiriciliği önemli bir yere sahip. Son yıllarda verim besleme ve hastalıklar yönünden çeşitli sorunlar ile karşılaşılmakta" dedi. Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü uzmanları Namık Ergün, Bayram Özdemir ve Dr. Abdulkadir Aydoğan tarafından tarımsal üretimin önemi ve yem bitkileri yetiştiriciliği hakkında bilgi verildi.

Panelde, ’Tohum yatağı hazırlığının doğru yapılması’, ’Ekim zamanının yabancı ot ile mücadelede ve kış mevsiminde don olaylarına karşı doğru zamanda ekimin yapılması gerektiği’, ’Erken veya geç ekimden kaçınılması gerekliliği’, ’Arpa, buğday ve nohutta son yıllarda artan yaprak, kök ve toprak kaynaklı hastalıklara karşı neden temiz sertifikalı tohumluk kullanılması’ hakkında çiftçiler bilgilendirildi.

