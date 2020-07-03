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Malatya’da yangın uyarısı

MALATYA HABERLERİ  | 03.07.2020 17:06 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı havaların ısınması ile birlikte meydana gelebilecek yangınlara karşı vatandaşların daha duyarlı ve tedbirli davranmaları noktasında uyarılarda bulundu.Başta yangın olmak üzere kaza ve kurtarma olaylarına da kısa sürede müdahale eden İtfaiye ekiplerinin cansiperane bir şekilde çalıştığını belirten İtfaiye Dairesi Başkanı Hanifi Acar yaptığı açıklamada, “Ekiplerimiz Haziran ayı içerisinde 356 yangına ve olaya müdahale etmişlerdir.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı havaların ısınması ile birlikte meydana gelebilecek yangınlara karşı vatandaşların daha duyarlı ve tedbirli davranmaları noktasında uyarılarda bulundu.
Başta yangın olmak üzere kaza ve kurtarma olaylarına da kısa sürede müdahale eden İtfaiye ekiplerinin cansiperane bir şekilde çalıştığını belirten İtfaiye Dairesi Başkanı Hanifi Acar yaptığı açıklamada, “Ekiplerimiz Haziran ayı içerisinde 356 yangına ve olaya müdahale etmişlerdir. Bu yangınların 270 bahçe ve ot yangını, 20 araç yangını, 12 ev ve işyeri yangını ve 54 diğer olmak üzere 356 yangın ve olaya müdahale ederek vatandaşın can ve mal güvenliği sağlandı” ifadelerini kullandı.
Bahçe, ot ve anız yangınlarında büyük artış olduğuna dikkat çeken Acar, “Bu konularda vatandaşlarımızın daha duyarlı davranmalarını istiyoruz. Havaların iyice ısınması ile birlikte kuruyan otları hemşerilerimiz yakma yoluyla temizlemeye çalışıyorlar bu küçük çaplı ot yangınları daha sonra kontrolden çıkarak bahçe yangınlarına hatta bazen evlerin dahi yanmasına sebep oluyor. Vatandaşlarımızdan ricamız kurumuş olan bu otları yakarak değil farklı şekillerde temizlemeleridir.
Ayrıca pandemi tedbirlerinin gevşetilmesi ile birlikte vatandaşlarımız piknik alanlarına giderek rahatlamaya ve bu zorlu süreci atlatmaya çalışıyorlar. Piknik yaparken de vatandaşlarımızdan ricamız piknik ateşlerini muhakkak suretle söndürmeleri. Bunun yanında araçlarında seyir halinde sigara içen vatandaşlarımızın sigaralarını söndürmeden araç camından atmaları da yangınlara sebebiyet vermektedir. Vatandaşlarımızın bu tür konularda daha duyarlı olması gerekmektedir. Alacağımız çok küçük önlemlerle büyük yangınların önüne geçebiliriz” dedi.

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