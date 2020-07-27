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Kambur: "Dünyanın en lezzetli tatlıları bayrama hazır"

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 27.07.2020 14:09 | Son Güncelleme

Ürettiği tatlılar Uluslararası turizm kuruluşu CNN Travel tarafından yayınlanan dünyanın en lezzetli 50 tatlısı arasında bulunan Mado, Kurban Bayramına özel 46 çeşit tatlı hazırlıyor.Travelexpo 3.

Ürettiği tatlılar Uluslararası turizm kuruluşu CNN Travel tarafından yayınlanan dünyanın en lezzetli 50 tatlısı arasında bulunan Mado, Kurban Bayramına özel 46 çeşit tatlı hazırlıyor.
Travelexpo 3. Uluslararası Turizm Fuarı ve Gastronomi Zirvesi’nde 515 kilogramlık baklavanın özel fırında pişirilmesiyle "Guinness Dünyanın En Büyük Baklava Rekoru"nu kıran Mado, bir birinden lezzetli tatlılarını Kurban Bayramı öncesi müşterileriyle buluşturacak.
Kurban Bayramıyla ilgili Moda üretim ekibinin günlerden yaptığı planlamaların tamamlandığını ve müşterilerinden de yoğun sipariş aldıklarını belirten Mado Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kanbur, tatlının Türk damak kültüründe ayrı bir yere sahip olduğunu söyledi.
Daha düne kadar annelerin geceden kalkarak baklava hamurunu açtığını ve ertesi gün ise yaptığı baklavaları gelen misafirlere ikram ettiğini dile getiren Kanbur, “Türk kültüründe çocuğun doğumundan nişanına, düğününden taziyesine, bayramlaşmalara ve önemli toplantılara kadar yaşamın her safhasında özellikle baklavanın yeri tartışılmaz. Mado olarak dondurmada gösterdiğimiz hassasiyeti tatlı çeşitlerinde de uyguluyoruz. Kurban Bayramına özel çalışmalarımızı tamamladık. Dünyanın en lezzetli tatlıları bayrama hazır" dedi.
Salgın sürecinde hijyen kurallarına tamamen uyulduğunu ve periyodik şekilde denetlendiğini de hatırlatan Kanbur, “Mado olarak gece gündüz yaptığımız çalışmalarda sona geldik. Tatlı yelpazemiz çok geniş ve gelen siparişlere göre tüm planlamalarımızı tamamladık. Bayrama iki gün kala tüm çeşitlerimiz raflarımızda yer alacak. Cevizli, fıstıklı, sütlü, peynirli tatlılarımızın hepsi müşterilerimizin beğenisine sunulacak. Bu vesile ile de tüm hemşerilerinin ve İslam aleminin Kurban Bayramını kutlarım” diye konuştu.

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