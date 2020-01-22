YURTHABER
  4. Kamer Genç mezarı başında anıldı

Kamer Genç mezarı başında anıldı

TUNCELİ HABERLERİ  | 22.01.2020 14:59 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: - "Kamer ağabey Dersim'di, Anadolu'ydu, Cumhuriyet'ti. Bizim bu coğrafyada, tekrar fakir fukaranın bir dağ köyünde, bir yoksul aile çocuğunun Cumhuriyet sayesinde nerelere geldiğini gösteren ve aslında bütün Anadolu'ya umut olan birisiydi" - CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel: - "Bugün Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak bizler bir santim eğilmiyor, bir adım geri gitmiyor, bir kelime eksik söylemiyorsak bunda Kamer ağabeyin en zor şartlarda doğruyu söylemek ve bildiğini son kelimesine kadar anlatmakla ilgili bize örnek olmuş olan davranışları hep gözümüzün önünde olduğu içindir"

TUNCELİ (AA) - Eski CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, ölümünün 4'üncü yılında mezarı başında anıldı.

Kamer Genç'in doğum yeri olan Nazımiye ilçesine bağlı Ramazan köyündeki aile mezarlığında düzenlenen anma programında, saygı duruşunda bulunuldu, Kur'an-ı Kerim okundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genç'i anmak için gönderdiği mesajın okunması ile devam eden programda, Nazımiye Belediye Başkanı Cafer Kırmızıçiçek de Kamer Genç'in hayatını anlattı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Genç'in Meclis'te çok çalışkan bir milletvekili olduğuna işaret etti. Kamer Genç ile çok güzel mesai yaptıklarını anlatan Ağbaba, şöyle konuştu:

"Kamer ağabey Dersim'di, Anadolu'ydu, Cumhuriyet'ti. Bizim bu coğrafyada, tekrar fakir fukaranın bir dağ köyünde, bir yoksul aile çocuğunun Cumhuriyet sayesinde nerelere geldiğini gösteren ve aslında bütün Anadolu'ya umut olan birisiydi. Hiçbir zaman haksızlığa boyun eğmedi, güçlünün yanında yer almadı, her zaman haklının ve mazlumun yanında yer aldı. Nasıl ki 12 Eylül'de idama tek başına hayır dediyse günü geldi Meclis'te saldırıya uğramasına rağmen doğru bildiklerini ifade etmekten geri durmadı."

- "Türkiye siyasetine damga vuracak tespitlerde bulundu"

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ise Kamer Genç'in kendilerinin büyüğü ve ustası olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Biz de onun çıraklarıyız. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak bizler bir santim eğilmiyor, bir adım geri gitmiyor, bir kelime eksik söylemiyorsak bunda Kamer ağabeyin en zor şartlarda doğruyu söylemek ve bildiğini son kelimesine kadar anlatmakla ilgili bize örnek olmuş olan davranışları hep gözümüzün önünde olduğu içindir."

Özel, Kamer Genç'in Türkiye siyasetine vurduğu damganın azımsanamayacağını belirterek şunları kaydetti:

"1980 sonrası bulunduğu ve tek başına karşı çıktığı, ret oyu, veto yetkisini kullandığı, kendi adına darbe anayasasından tutun da ölümünden 6 aydan kısa bir süre sonra ortaya çıkan, onun FETÖ dediğinde üzerine yürüyenlere 'Günü geldiğinde ben zarar görmem siz zarar görürsünüz bu işten' diye yaptığı o uyarı ve onun yıllar önce FETÖ dediklerinin 15 Temmuz günü FETÖ örgütü olarak kabul edilmesine kadar Kamer ağabey Türkiye siyasetine damga vuracak çok önemli duruşlarda, çok önemli tespitlerde bulundu. Örnek almaya, onun gibi siyasette dürüstlük göstermeye ve onu özlemeye devam edeceğiz."

Nazımiye Kaymakamı Can Kazım Kuruca da Genç'in doğru bildiklerini ve inandıklarını savunmaktan çekinmeyen bir kişilik olduğunu dile getirdi. Genç'in ülkesini çok sevdiğini aktaran Kuruca, "12 Eylül'ün cuntacılarına karşı, PKK gibi eli kanlı terör örgütlerine karışı, FETÖ gibi örgütlere karşı açık bir şekilde dik duruş sergilemekten kaçınmayan bir milletvekili profili görüyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Kamer Genç'in eşi Sevim Genç ve berberindekiler, mezara karanfil bıraktı.

Anma etkinliğine, CHP'li milletvekilleri Gürsel Erol, Polat Şaroğlu, Yüksel Mensur Kılıç, Cengiz Gökçel, Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun, Hozat Belediye Başkanı Seyfi Geyik, Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP İl Başkanı Mesut Coşkun, partililer ve vatandaşlar katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ülkelere göre değişiyor! İşte kadınların güzellik standartları Ülkelere göre değişiyor! İşte kadınların güzellik standartları
Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürüyorDoğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor
Karnesini hastanede aldıKarnesini hastanede aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anma CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel eski CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç Nazımiye tunceli

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hastaneden diyabet hastalığı uyarısı

Hastaneden diyabet hastalığı uyarısı

Sebahattin Ceyhun: "Şimdi tüm küskünlükleri giderme zamanı"

Sebahattin Ceyhun: "Şimdi tüm küskünlükleri giderme zamanı"

Çocukların tiyatro keyfi

Çocukların tiyatro keyfi

Şaphane’nin 40 yıllık kebapçısı

Şaphane’nin 40 yıllık kebapçısı

Ankara’da Kars, Ardahan, Iğdır Günleri başlıyor

Ankara’da Kars, Ardahan, Iğdır Günleri başlıyor

Kırıkkale Belediye Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü görevine başladı

Kırıkkale Belediye Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü görevine başladı

Tunceli Namaz Vakitleri 22 Ocak Çarşamba

İmsak
06:03
Sabah
07:30
Öğle
12:38
İkindi
15:14
Akşam
17:37
Yatsı
18:58

Tunceli Nöbetçi Eczaneler22 Ocak Çarşamba

Meltem Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Buraya gelen hayran kalıyor

Buraya gelen hayran kalıyor

Vali Sonel:"Önemli yatırımların tamamlandığı bir yıl geçirdik"

Vali Sonel:"Önemli yatırımların tamamlandığı bir yıl geçirdik"

PKK araç yakıp 2 kişiyi kaçırdı

PKK araç yakıp 2 kişiyi kaçırdı

Anne ve 2 çocuğu toprağa verildi

Anne ve 2 çocuğu toprağa verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.