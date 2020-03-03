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Kameradan tespit edilen gelişi güzel çöp atanlara cezai işlem uygulanacak

SAKARYA HABERLERİ  | 03.03.2020 14:55 | Son Güncelleme

Erenler Belediyesi gelişi güzel çöp dökenlere karşı kamera sistemi ile önlem alıyor.

Erenler Belediyesi gelişi güzel çöp dökenlere karşı kamera sistemi ile önlem alıyor. Kameradan tespit edilen çöp döken şahıslara cezai işlem uygulanacak.
Erenler Belediyesi ilçede boş durumda bulunan alanlara çöp ve hafriyat atılması ile ilgili yeni bir çalışma başlattı. Belediye tarafından yapılan açıklamada vatandaşların da çöp konusunda daha duyarlı olmalarını istenirken, bilinçli olarak boş alanlara çöp ve hafriyat atanlar için de cezai işlem uygulanacağı ifade edildi.
Yapılan yazılı açıklamada Yeşiltepe ve Yeni Mahalle’de kamera sistemi kurulduğu ifade edilirken “Vatandaşlarımızın çöp şikayetleri sonucunda böyle bir çalışma başlattık. Takılan kamera sistemi ile artık çöp ve hafriyat dökenler tespit edilerek gerekli cezai işlem uygulanacak. Bu doğrultuda gelişi güzel dökülen çöpleri engelleyeceğiz. Daha temiz bir Erenler için Temiz İşleri Müdürlüğümüz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 33 mahallede rutin çöp toplama çalışmalarının haricinde ekiplerimiz cadde ve sokaklarda kötü görüntü oluşturan molozları da topluyor. Hedefimiz daha temiz bir Erenler inşa etmek, ilçemizin güzel insanlarına en güzel hizmeti sunabilmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Halkımızın talep ve istekleri doğrultusunda çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” denildi.

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