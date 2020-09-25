Kamıştaş Mahallesi’nde asfalt sevinci

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi İlçesi Kamıştaş Mahallesi’nde 10 kilometre uzunluğundaki yolda asfalt çalışmalarına devam ediyor. 10 kilometre asfalt çalışmasının yanı sıra Kamıştaş Mahallesi’nde Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekipleri yol genişletme çalışması da yaptı.

Uzun yıllardır ilk defa asfaltlama çalışmasının mahallelerine yapıldığını belirten Kamıştaş Mahalle Muhtarı Şevket Canseven, "Yıllardan buyana atıl durumda olan Kamıştaş mahallemizin yolu yazın toz ve topraktan kışın ise yağmurdan ve çamurdan çok sıkıntı çekiyorduk. Özellikle atıl durumda olan bu yolumuzun yapılmasında emeği geçen Yol Asfalt Daire Başkanlığı’na, bizleri bu sıkıntılardan kurtaran, bizlerin her zaman yanında olan Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a özellikle teşekkür etmek istiyorum. Allah kendisinden razı olsun. Eksik olan yollarımızda da Başkanımızın hizmetlerini bekliyoruz” dedi. Kamıştaş Mahalle sakinlerinden Mehmet Al ise yıllardır yol sıkıntısı çektiklerini ve bu sorunu çözüme kavuşturan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ettiklerini ifade etti. Mahalle sakinlerinden Emin Canseven de, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ederek, yıllardır çekilen yol sıkıntısından kurtarıldıklarını belirtti. Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı İlçeler Asfalt Şefi Ahmet Burak Baran, Kamıştaş Mahallesi’nde 10 km uzunluğunda asfaltlama çalışması yaptıklarını belirterek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan Bey’in talimatları doğrultusunda Battalgazi İlçesi Kamıştaş Mahalle yolundan yaklaşık olarak 6-7 metre genişliğinde, 10 km uzunluğunda asfalt imalatını tamamlamış bulunmaktayız. Çalışma arkadaşlarımıza verdikleri desteklerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’a teşekkür ederiz" dedi.



