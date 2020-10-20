YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Kamıştaş’ta deprem konutları için düşünülen alanlar incelendi

Kamıştaş’ta deprem konutları için düşünülen alanlar incelendi

MALATYA HABERLERİ  | 20.10.2020 18:16 | Son Güncelleme

Malatya’nın Kamıştaş Mahallesine yapılacak olan deprem konutları için düşünülen alanlar gezilerek incelendi.Battalgazi İlçesine bağlı Kamıştaş Mahallesinde deprem konutlarının yapılacağı yeri belirleme incelemeleri programına, Vali aydın Baruş, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan, Afet ve Acil Durum İl Müdürü Mustafa Türker ile Kamıştaş Mahallesi Muhtarı Şevket Canseven katıldı.

Kamıştaş’ta deprem konutları için düşünülen alanlar incelendi

Malatya’nın Kamıştaş Mahallesine yapılacak olan deprem konutları için düşünülen alanlar gezilerek incelendi.
Battalgazi İlçesine bağlı Kamıştaş Mahallesinde deprem konutlarının yapılacağı yeri belirleme incelemeleri programına, Vali aydın Baruş, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan, Afet ve Acil Durum İl Müdürü Mustafa Türker ile Kamıştaş Mahallesi Muhtarı Şevket Canseven katıldı. Elazığ’ın Sivrice ilçesi merkezli olan Malatya’yı da büyük ölçüde etkileyen 24 Ocak 2020’de yaşanan 6,8 şiddetindeki deprem nedeniyle evleri zarar gören Kamıştaş Mahallesi sakinleri ile bir araya gelen Vali Baruş, vatandaşların sıkıntılarını dinleyerek çözümler konusunda yetkililere talimatlar verdi. Vatandaşların taleplerini dinleyen Vali Aydın Baruş, deprem konutları yer tespiti konusunda mahalleli ile istişarelerde bulundu.
Mahalle Muhtarı Şevket Canseven’nin Kamıştaş sakinleri adına sıkıntılarını anlatmasının akabinde deprem konutları için düşünülen alanlar gezildi.

Kamıştaş’ta deprem konutları için düşünülen alanlar incelendi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Duş sonrası olay poz! Duş sonrası olay poz!
Hekimhan ilçesine 750 milyon dolarlık dev yatırımHekimhan ilçesine 750 milyon dolarlık dev yatırım
En Çok Okunan Yerel Haberler
Denizlispor 3 puanla tanıştı
Denizlispor 3 puanla tanıştı
GÜNCELLEME - Mersin'de sebze meyve halinde çıkan yangında 3 depo hasar gördü
GÜNCELLEME - Mersin'de sebze meyve halinde çıkan yangında 3 depo hasar gördü
Can salında ölümü beklerken Türk Sahil Güvenlik kurtardı
Can salında ölümü beklerken Türk Sahil Güvenlik kurtardı
Yörükler Uzunoğlu’nun Kızının Düğünde Bir Araya Geldi
Yörükler Uzunoğlu’nun Kızının Düğünde Bir Araya Geldi
Adıyaman’da otomobil takla attı: 3 yaralı
Adıyaman’da otomobil takla attı: 3 yaralı
Husumetlisi tarafından bacağından yaralandı
Husumetlisi tarafından bacağından yaralandı

Malatya Namaz Vakitleri 20 Ekim Salı

İmsak
05:12
Sabah
06:34
Öğle
12:17
İkindi
15:20
Akşam
17:49
Yatsı
19:06

Malatya Nöbetçi Eczaneler20 Ekim Salı

Adafı Eczanesi
Merkez
Cengiztopel Eczanesi
Merkez
Gürsoy Eczanesi
Merkez
Irmak Eczanesi
Merkez
Melis Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Tüfenkci’den Bakan Albayrak’a teşekkür
Tüfenkci’den Bakan Albayrak’a teşekkür
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Avrupa Spor Haftası Malatya’da dolu dolu geçecek
Avrupa Spor Haftası Malatya’da dolu dolu geçecek
Alkollü Sürücü Elektrik Direğine Çarptı
Alkollü Sürücü Elektrik Direğine Çarptı
Ankara’daki Patlamada Ölen Seyhan Yaylagül Toprağa Verildi
Ankara’daki Patlamada Ölen Seyhan Yaylagül Toprağa Verildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.