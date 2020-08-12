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Kamp ve karavan alanlarının tespit çalışmaları başladı

KASTAMONU HABERLERİ  | 12.08.2020 23:23 | Son Güncelleme

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu iş birliğiyle, TR82 ve TR81 bölgesinde kamp ve karavan alanlarının tespit ve değerlendirme çalışmaları başladı.TR82 ve TR81 Bölgelerinde Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) işbirliği ile gerçekleştirilecek kamp ve karavan alanlarının tespit ve değerlendirme çalışmaları Kastamonu, Çankırı ve Sinop illeri ile Zonguldak, Bartın ve Karabük illerini kapsıyor.Bölgede 9 Ağustos tarihinde Çankırı’dan başlayan karavan kamp ve alanları için gerçekleştirecek tespit ve değerlendirme amaçlı çalışmalar, 21 Ağustos 2020 tarihlerine kadar devam edecek.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu iş birliğiyle, TR82 ve TR81 bölgesinde kamp ve karavan alanlarının tespit ve değerlendirme çalışmaları başladı.
TR82 ve TR81 Bölgelerinde Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) işbirliği ile gerçekleştirilecek kamp ve karavan alanlarının tespit ve değerlendirme çalışmaları Kastamonu, Çankırı ve Sinop illeri ile Zonguldak, Bartın ve Karabük illerini kapsıyor.
Bölgede 9 Ağustos tarihinde Çankırı’dan başlayan karavan kamp ve alanları için gerçekleştirecek tespit ve değerlendirme amaçlı çalışmalar, 21 Ağustos 2020 tarihlerine kadar devam edecek. Çalışma kapsamında özellikle TR82 Bölgesinde turizm unsurlarının öbeklendiği noktalarda bulunan veya yapılması planlanan alanlarda incelemeler yapılıyor.
Tespit ve değerlendirme çalışmalarını Çankırı Belediyesi rehberliğinde Çankırı Merkez ile Yapraklı, Eldivan ve Ilgaz ilçelerinde tamamlayan federasyon üyeleri, saha çalışmalarına Sinop’un Boyabat ilçesi ile devam etti. Kamp karavan saha çalışmaları Sinop merkez, Erfelek, Ayancık, İnebolu, Azdavay, Pınarbaşı ve Cide illeri ile devam edecek. Bölgede çalışmaların tamamlanması ile federasyon üyeleri, 17 Ağustos 2020 tarihi itibariyle Bartın’ın Kurucaşile ilçesine geçecekler.
Saha çalışmalarının akabinde KUZKA tarafından değerlendirme yapılan noktalarla ilgili rapor tamamlanarak kamuoyu ile paylaşılacak.

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