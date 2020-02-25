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Kamu Başdenetçisi Malkoç, "28 Şubat'tan 2023 Türkiye'sine" konferansında konuştu:

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 25.02.2020 18:01 | Son Güncelleme

"(28 Şubat bin yıl sürecek) diyenler hayal görmüş. Bu millet onlara gereken dersi verdi"

NEVŞEHİR (AA) - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "28 Şubat bin yıl sürecek" diyenlere milletin gereken dersi verdiğini söyledi.

Malkoç, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "28 Şubat'tan 2023 Türkiye'sine" konulu konferansta yaptığı konuşmada, darbe süreçlerinin Türkiye'nin gelişmesi ve kalkınmasını engelleyen dönemler olduğunu belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin geçmişinde yaşanan darbelerde olduğu gibi 28 Şubat postmodern darbesinin da Türk Silahlı Kuvvetleri içinde anayasa dışına çıkanlarca gerçekleştirildiğini anlatan Malkoç, cuntacılar nazarında, sandıkta oy veren milletin hiçbir kıymetinin olmadığını ifade etti.

Malkoç, "28 Şubat'çıların iki hedefi vardı. Milletin oyları ile gelmiş meşru iktidarı indirmek, Türkiye'de din adına ne varsa silmek. İkinci hedefleri de Türkiye'de tıpkı 15 Temmuz'da FETÖ'nün yapmak istediği gibi iç savaş çıkarmak. (28 Şubat bin yıl sürecek) diyenler hayal görmüş. Bu millet onlara gereken dersi verdi." diye konuştu.

- "28 Şubat sürecinde dönemin siyasi partileri sınıfta kaldı"

Malkoç, 28 Şubat sürecinin perde arkasında bazı yabancı devletlerin bulunduğunu dile getirerek, "28 Şubat sürecinde dönemin siyasi partileri sınıfta kaldı. En büyük sıkıntıyı bu millete yaşatan da Sayın Süleyman Demirel oldu." ifadelerini kullandı.

Osmanlı Devleti'nin adaletli olduğu için 600 yıl hüküm sürdüğünü anlatan Malkoç, şunları kaydetti:

"Osmanlı Devleti yorulunca sırtlanlar, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ona saldırdı. Osmanlı Devleti aslandı, adaleti savunurdu. Osmanlı ölmeden önce bir yavru doğurdu. Aslanın yavrusu aslan olur, o aslan yavrusunun adı Türkiye Cumhuriyeti. O yavru aslan küçükken hakkı yendi, hukuku çiğnendi, menfaatleri gasbedildi. Ama o aslan büyüdü, 2023 yılında cumhuriyetimizin yüzüncü yıl dönümünü kutlayacağız. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra işgale uğramışız, tüm ülke parçalanmış, işgal edilmiş. Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri kurulmuş, Mustafa Kemal Atatürk'ü bulmuşuz, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuşuz. Şimdi de 21. yüzyılda devletimizin başında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı bulmuşuz, yolumuza devam ediyoruz."

Malkoç'a, konferansın ardında NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı tarafından plaket takdim edildi.

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