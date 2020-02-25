Kamu Başdenetçisi Malkoç, "28 Şubat'tan 2023 Türkiye'sine" konferansında konuştu:

NEVŞEHİR (AA) - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "28 Şubat bin yıl sürecek" diyenlere milletin gereken dersi verdiğini söyledi.

Malkoç, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "28 Şubat'tan 2023 Türkiye'sine" konulu konferansta yaptığı konuşmada, darbe süreçlerinin Türkiye'nin gelişmesi ve kalkınmasını engelleyen dönemler olduğunu belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin geçmişinde yaşanan darbelerde olduğu gibi 28 Şubat postmodern darbesinin da Türk Silahlı Kuvvetleri içinde anayasa dışına çıkanlarca gerçekleştirildiğini anlatan Malkoç, cuntacılar nazarında, sandıkta oy veren milletin hiçbir kıymetinin olmadığını ifade etti.

Malkoç, "28 Şubat'çıların iki hedefi vardı. Milletin oyları ile gelmiş meşru iktidarı indirmek, Türkiye'de din adına ne varsa silmek. İkinci hedefleri de Türkiye'de tıpkı 15 Temmuz'da FETÖ'nün yapmak istediği gibi iç savaş çıkarmak. (28 Şubat bin yıl sürecek) diyenler hayal görmüş. Bu millet onlara gereken dersi verdi." diye konuştu.