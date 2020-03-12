Kamu Başdenetçisi Malkoç, Muş Belediyesini ziyaret etti

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Muş’a gelen Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Muş Belediyesini ziyaret ederek Başkanı Feyat Asya’yı yapmış olduğu çalışmalardan dolayı tebrik etti.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, beraberindeki heyetle birlikte Muş Belediye Başkanlığını ziyaret etti. Malkoç ve beraberindekiler, Başkan Asya, birim amirleri ve personellerce karşılandı. Başkan Asya, belediye çalışmalarıyla ilgili Malkoç’a bilgi verdi. Burada konuşan Başkan Asya, göreve geldiği günden bu yana halka hizmet etmek için ekibiyle birlikte fedakarca çalıştıklarını söyledi. Kentin en büyük sorunu olan altyapı ve yeşil alan sorununu çözdüklerini kaydeden Başkan Asya, “İkinci dönem belediye başkanlığını yapmayı bana nasip eden Allah’a hamdolsun. Biz seçilince projelerimizi kısa ve uzun vadede planladık. Bu şehirde seçilir seçilmez 2 soru sorduk. Bu şehirde sizce en büyük eksiklik nedir? Siz belediye başkanı olursanız en öncelikli hangi sorunu çözmeye kalkışırsınız? Yüzde 85 gibi bir oranla alt yapı denildi, yüzde 56 ise yeşil alan ve sosyal alanlar denildi. Dolayısıyla biz de zaman kaybetmeden altyapı ve üstyapıya başladık. Bu şehirde altyapı ya hiç yoktu, ya da var olan yok hükmündeydi. 8 tane mahallemizde hiç altyapı yoktu. Altyapı ile birlikte doğalgaz, yağmur suyu kanaları, içme suyu, kanalizasyon, VEDAŞ’ı ve Telekom’u dahil ederek sorunları çözmeye çalıştık. Bunları yaparken çok ciddi sıkıntılar çektik. Seçimlerde önümüze çok ciddi sıkıntı olarak çıktı. Bugünde olsa yine aynı doğruyu yapacağımı ifade ediyorum. Altyapı olmadan bir beldenin şehir olabilmesinden bahsetmemiz mümkün değildir. Bunun yanında göreve başladığımızda toplam yeşil alanımız 6 bin metrekareydi. Birinci dönem bittiğinde yaklaşık 400 bin metrekareyi bulduk ve bu dönemdeki hedefimizde bir milyon metrekaredir” dedi.