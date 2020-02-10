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Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

MALATYA HABERLERİ  | 10.02.2020 16:26 | Son Güncelleme

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Malatya'nın Pütürge ve Doğanyol ilçelerinde konteyner yerleştirilmesi planlanan alanlardaki çalışmaları inceledi.

Malkoç, beraberindeki Malatya Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, Pütürge Kaymakamı Recep Aydın ve Belediye Başkanı Mikail Sülük ile depremde hasar gören Pütürge ilçesindeki çadır ve konteynerlerde yaşayan depremzedeleri ziyaret etti.

Depremzedelerle sohbet eden Malkoç, ilçe merkezindeki Ağlar Mahallesi'nde 250 konteynerin yerleştirilmesi planlanan alandaki altyapı çalışmalarını inceledi.

Malkoç, beraberindeki heyetle Doğanyol Kaymakamlığına geçerek, Kaymakam Yunus Emre Vural’dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Malkoç, Doğanyol ilçe merkezindeki İshak Mahallesi'nde de depremzedeler için konteyner yerleştirilmesi planlanan alandaki çalışmaları inceledi.

Çolak Mahallesi'ndeki enkaz kaldırma çalışmalarını da izleyen Malkoç, Gökçe Mahallesi'nde inceleme yaparak vatandaşlarla sohbet etti.

Gökçe Mahallesi'nde depremzedeler için konteyner yerleştirilmesi planlanan alandaki çalışmaları inceleyen Malkoç, daha sonra Doğanyol ilçesinden ayrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Doğanyol Kamu Başdenetçi Şeref Malkoç Malatya Pütürge

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