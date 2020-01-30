Kamu Denetçiliği Kurumu ve TÜBİTAK TÜSSİDE arasında iş birliği

"KDK ile yapılan iş birliğiyle halktan gelen şikayet başvurularına ilişkin yönetim süreçlerinin, uluslararası iyi uygulama örnekleri de referans alınarak iyileştirilmesi amaçlanıyor. Bu sayede kurum hizmetlerinin etkin bir şekilde yönetilebilmesi sağlanacak. Proje süresi boyunca 150 kurum çalışanımıza TÜSSİDE'de kurumsal gelişim ve değişim eğitimi vereceğiz. Böylece iş yükünün belirlenmesini ve şikayet başvurularının daha kısa sürede sonuçlandırılmasını hedefliyoruz."

Varank, TÜBİTAK'ta düzenlenen, KDK ile TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) arasında "Süreç İyileştirme Projesi" imza töreninde yaptığı konuşmada, halkın derdini dinleyen ve aldığı kararlarla idarelere yol gösteren Kamu Denetçiliği Kurumu ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) ile yapılan iş birliğiyle halktan gelen şikayet başvurularına ilişkin yönetim süreçlerinin, uluslararası iyi uygulama örnekleri de referans alınarak iyileştirilmesinin amaçlandığını bildirdi.

Yapılacak iş birliğinin, mevcut süreçleri, işleyişi daha da hızlandırmayı ve verimli hale getirmeyi amaçladığına işaret eden Varank, "TÜSSİDE'nin özgün iş yaklaşımının temelinde, kurumların iç dinamiklerinin hassasiyetle değerlendirilmesi ve kuruma özgü çözümler geliştirilmesi yatıyor. Enstitümüz bugüne kadar, pek çok kurumun hizmet sunumunun geliştirilmesinde ve kapasitelerinin artırılmasında etkin rol oynadı." değerlendirmesinde bulundu.

KDK'nin faaliyetleriyle, toplumda hak arama kültürünün gelişmesinin yanı sıra, yargı mercilerinin de iş yükünün azaldığını vurgulayan Varank, " Yargının üzerindeki yük çok fazla. Adalet Bakanlığımızda yargıya gitmeden uzlaştırma kültürünü geliştirici yeni mekanizmalar üzerinde çalışıyor. Halkımız, kamu kurumlarının her türlü eylem ve işlemlerine yönelik başvurularını KDK'ye yapabiliyor." diye konuştu.

Varank, imzalanan protokolle geliştirilecek kurumsal kapasite ve etkin şikayet mekanizmasıyla KDK'nin, idarelerin hukuka ve hakkaniyete aykırı uygulamalarına karşı bireyi koruyacağını ve kamu hizmetlerinin iyi yönetişim ilkeleri çerçevesinde yürütülmesine katkı sağlayacağını aktardı.

- "Yeni iş birliklerini hayata geçireceğiz"

Varank, TÜSSİDE'nin yönetim bilimleri alanında uzmanlaştığının altını çizerek, enstitünün strateji oluşturma, operasyon modelleri geliştirme, kısıtlı kaynakları etkin şekilde kullanma konularında tecrübeye sahip olduğunu belirtti.

Enstitünün, bugüne kadar 500'den fazla proje, bine yakın yönetici geliştirme programı ve 100 bin katılımcıya erişen eğitimler gerçekleştirdiğini hatırlatan Varank, "TÜSSİDE ile bakanlıklara, kamu kurumlarına, belediyelere ve KİT'lere, stratejik planlama, iş gücü analizi, entegre yönetim sistemleri, süreç yönetimi, iç kontrol ve risk yönetimi gibi konularda hizmetler sunduk." dedi.

Varank, Milli Eğitim Bakanlığı ile Mesleki ve Teknik Eğitim Konusunda Liderlik ve Girişimcilik Eğitim Programı'nı hayata geçirdiklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"SAHA İstanbul iş birliğiyle SAHA MBA Yöneticilik Gelişim Programı'nı gerçekleştirdik. Geçen hafta mezunlara diplomalarını verdik. Biz sadece kamu kurumlarıyla değil özel sektörde de TÜSSİDE iş birliğiyle yeni programlar geliştirmek istiyoruz. Ayrıca 2012'den bu yana bin 500'e yakın gencin katılımıyla Gebze'deki yerleşkemizde bilim kampları düzenliyoruz. Böylece gençlerimiz yeni gelişen teknolojilerle tanışıyor, yazılım ve tasarımda kendilerini geliştirebiliyor. Bu kampları farklı zaman ve mekanlarda diğer kamu kurumları ve paydaşlarımızla gerçekleştirmek üzere yeni iş birliklerini hayata geçireceğiz."