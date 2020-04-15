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Kamu görevlileri için siper maske üretiyorlar

SİVAS HABERLERİ  | 15.04.2020 15:26 | Son Güncelleme

Kangal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (METAL) kamu görevlileri için siper maske üretimine başladı.Sivas’ın Kangal ilçesinde kamu görevlilerin siper maske ihtiyaçlarının karşılanması için Kangal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (METAL) hummalı bir çalışma başlattı.

Kamu görevlileri için siper maske üretiyorlar

Kangal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (METAL) kamu görevlileri için siper maske üretimine başladı.
Sivas’ın Kangal ilçesinde kamu görevlilerin siper maske ihtiyaçlarının karşılanması için Kangal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (METAL) hummalı bir çalışma başlattı. Öğretmeler ve okul personeli gecesini gündüzüne katarak günde 100 ila 300 arasında maske üretiyor. Konuyla ilgili açıklama yapan okul müdürü Recep Basmacı; “Sağlık personeli, emniyet görevlileri ve kamu görevlileri için siper maske üretiyoruz. Günde ortalama 100 ila 300 arasında maske üretebiliyoruz. İhtiyaç duyanlara ücretsiz olarak maske teslim edebiliriz” dedi.

Kamu görevlileri için siper maske üretiyorlar

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