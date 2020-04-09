Kamu ihalelerinde Kovid-19 dönüşümü

CÜNEYT KEMAL ÖZKÖK - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler, Kamu İhale Kurumunun aksatmadan sürdürmeye çalıştığı ihalelerde dönüşümü beraberinde getirdi. Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 10 Mart'tan önceki yaklaşık bir aylık dönemde 7 bin 500 ihaleden 1500'ü elektronik ortamda yapılırken, 10 Mart'tan bugüne gerçekleştirilen 7 bin ihaleden 2 bin 500'ünde e-ihale kullanıldı. AA muhabirinin, Kamu İhale Kurumu yetkililerinden edindiği bilgiye göre, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler sayesinde kamu ihalelerinin aksamadan gerçekleştirilmesi sağlandı. İhale sayısında, Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü 10 Mart'tan önceki dönem ile sonraki bir aylık süreçte büyük bir değişim olmadı. Buna karşın e-ihale sayısında ve oranındaki artış dikkati çekti. 10 Şubat-10 Mart döneminde 7 bin 500 ihale gerçekleştirilirken, bunlardan 1500'ü elektronik ortamda yapıldı. Ülkede ilk vakaya rastlanan 10 Mart'tan 9 Nisan'a kadar geçen dönemde ise 7 bin ihalenin 2 bin 500'ünde e-ihale tercih edildi.

Böylece, toplam kamu ihaleleri içinde elektronik ortamda yapılan ihalelerin oranı yüzde 20'den yüzde 36'ya yükseldi. - İhalelerde "sosyal mesafe" hassasiyeti Kamu İhale Kurumu, Kovid-19 tedbirlerinden önce ilan edilen veya zorunlu nedenlerle elektronik ortamda gerçekleştirilemeyen ihalelere katılımın ve işlemlerin etkilenmemesi için çeşitli kararları da uygulamaya başladı. Buna göre, ihaleye katılanlar arasındaki temasın azaltılması ve sosyal mesafenin korunması amacıyla ihale komisyonu işlemleri elektronik ortamdan veya kurumda bulunan ayrı bir odadan takip edilebilecek şekilde canlı yayınlanarak gerçekleştirilmeye başlandı. Kişilerin ihalelere katılabilmesi ve sözleşme imzalayabilmesi için idarelerce ilave süre verilebilmesi öngörüldü. Ayrıca, ihalelere katılımda zorluk yaşayanlara, ihale işlemlerini kendi adlarına takip etmek üzere vekil atayabilecekleri, tekliflerini ve sözleşme imzalama işlemlerini posta veya kargo yoluyla ulaştırabilecekleri hatırlatıldı. - Sözleşmede süre uzatımı veya fesih imkanı