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Kamu işçi alımı başvuruları sadece elektronik ortamda yapılacak

MANİSA HABERLERİ  | 18.03.2020 12:14 | Son Güncelleme

Manisa Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Eşref Aslan yazılı bir açıklama yaparak, kurumları tarafından korona virüs salgınına karşı birtakım önleyici tedbirlerin alındığı ve kurum hizmetlerinin elektronik ortamda da sağlanabileceğini açıklandı.

Kamu işçi alımı başvuruları sadece elektronik ortamda yapılacak

Manisa Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Eşref Aslan yazılı bir açıklama yaparak, kurumları tarafından korona virüs salgınına karşı birtakım önleyici tedbirlerin alındığı ve kurum hizmetlerinin elektronik ortamda da sağlanabileceğini açıklandı. Aslan, ikinci bir duyuruya kadar başvurusu devam eden ve yeni ilan edilecek tüm kamu işçi alım ilanlarına başvuruların esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden elektronik on-line kullanıcı girişi yapılarak alınacağının da altını çizdi.
Manisa İŞKUR İl Müdürü Eşref Aslan yaptığı açıklamada korona virüsü salgını nedeniyle kurumlarında işlemlerin elektronik ortamdan da sağlanabileceğini açıkladı. Aslan yaptığı açıklamada, “Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın birçok ülkesine yayılan korona virüs salgınına karşı ülkemizde de ciddi tedbirler alınmaktadır. Bakanlığımız, genel müdürlüğümüz ve taşrada il müdürlüklerimizce de gerekli koruyucu ve önleyici dezenfekte çalışmaları yapılmakta, bir yandan da kurum hizmetlerimizin sunulması noktasında da hizmetin kesintiye uğramaması için birtakım tedbirler alınmaktadır. Bu tedbirler kapsamında korona virüs salgını riskine karşı, vatandaşlarımız il müdürlüğümüze ve hizmet merkezlerimize uğramadan da kurum faaliyetlerimizden yararlanabileceklerdir. Bu kapsamda genel müdürlüğümüzün yapacağı ikinci bir duyuruya kadar başvurusu devam eden ve yeni ilan edilecek tüm kamu işçi alım ilanlarına başvurular; esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden elektronik on-line kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır. Ayrıca; iş arayan kaydınızın oluşturulması, açık iş ilanlarının takibi, iş başvurularını, kayıt belgesini alma, işsizlik ödeneği ve iş kaybı tazminatına başvuru gibi hizmetlerden elektronik ortamdan yararlanabilirsiniz. Bununla ilgili olarak vatandaşlarımız e-Devlet üzerinden esube.iskur.gov.tr adresinden giriş yaparak hizmetlerimizden yaralanabilir veya Alo 170 ve il müdürlüğümüz ile hizmet merkezlerimize ait sabit numaralardan da ulaşarak bilgi alabilirler.” dedi.

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