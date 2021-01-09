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Kamu Kurum ve kuruluş amirlerinden İHA’ya ziyaret

09.01.2021 14:07 | Son Güncelleme:
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Muş’taki kamu kurum ve kuruluş amirleri, İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) yeni kurulan bürosunu ziyaret etti.Kentte kısa süre önce kurulan İHA Muş Bürosuna ziyaretler devam ediyor.

Muş’taki kamu kurum ve kuruluş amirleri, İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) yeni kurulan bürosunu ziyaret etti.
Kentte kısa süre önce kurulan İHA Muş Bürosuna ziyaretler devam ediyor. Ziyarete İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, Devlet Su İşleri (DSİ) 172. Şube Müdürü Servet Fırat, AFAD Şube Müdürü Maşallah Yıldız, AFAD-SEN Genel Başkanı Ayhan Çelik, VEDAŞ İl Müdürü Eşref Şentürk, VEPSAŞ İl Müdürü Mesut Baskın, Enerji Bir Sen Muş Şube Başkanı Yaşar Kök, Muş Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Başkanı Emrullah Özbey, Anadolu Avrasya Gazi ve Şehit Aileleri Bölge Başkanı Emrullah Aktaş, basın mensupları gelerek, ‘hayırlı olsun’ dileklerinde bulundu. Yapılan ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren İHA Muş Temsilcisi Uğur Ulu, misafirlere teşekkür etti.

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