Kamu kurumları "Canlar Hepimizin" projesiyle yavru köpekleri sahipleniyor

Bolu'nun Mengen ilçesinde bulunan başıboş ve sahipsiz yavru köpekler, "Canlar Hepimizin" projesi kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarınca sahiplenildi.

Mengen Kaymakamlığınca "can dostlara" karşı sorumluluk duygusunun ön plana çıkarılması, onlara güvenli ve huzurlu yuva sağlanması amacıyla başlatılan proje uygulanmaya başladı.

Proje kapsamında ilçede son zamanlarda popülasyonu hızla artan başıboş ve sahipsiz köpek yavruları, kamu kurum ve kuruluşlarınca sahipleniliyor.

Köpekleri sahiplenen kurumlara kulübe, mama kabı ve mama desteği de veriliyor.

Sahiplendirilen köpeklerin iç ve dış parazit ilaçları ile kuduz aşısı, Mengen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce karşılanacak.

Proje kapsamında Mengen Kaymakamlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Mengen Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Halk Eğitim Müdürlüğü, Aşçılık Meslek Yüksekokulu ve İlçe Sağlık Müdürlüğüne yavru köpek teslim edildi.

Yavru köpek sahiplenmek isteyenlerin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile irtibata geçilebileceği belirtildi.



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