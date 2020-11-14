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Kamu kurumlarına İnönü Belediyesinden yeni yol

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 14.11.2020 14:46 | Son Güncelleme

İnönü Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan yaya ve engelli merdiveni ilçe sakinlerinin hizmetine açıldı.Eskişehir İnönü Belediye Başkanlığı, resmi kurumlara ulaşımını okul bahçesi ve pazar yolundan sağlayan ilçe sakinlerinin talepleri doğrultusundan modern ve kullanışlı merdiveni kısa sürede tamamlayarak ilçe sakinlerinin hizmetine sundu.

İnönü Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan yaya ve engelli merdiveni ilçe sakinlerinin hizmetine açıldı.
Eskişehir İnönü Belediye Başkanlığı, resmi kurumlara ulaşımını okul bahçesi ve pazar yolundan sağlayan ilçe sakinlerinin talepleri doğrultusundan modern ve kullanışlı merdiveni kısa sürede tamamlayarak ilçe sakinlerinin hizmetine sundu. İlçede hizmet veren Tapu, Nüfus, Milli Emlak, Halk Kütüphanesi ve Mal Müdürlüklerine ulaşmak isteyen vatandaşların daha rahat bir yoldan ulaşmaları için İnönü Belediyesi tarafından doğal kaymaz taştan Andazit Kaplama Merdiven, Alüminyum Korkuluk ve engelli rampası ile birlikte kurumlar önüne kilitli parke taş ve bordür çalışması yapıldı.
İlçe sakinleri, resmi kurumlara ulaşım sağlamak amacıyla kısa sürede tamamlanarak hizmete açılan merdiven ve engelli rampası için İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a teşekkür ettiler.

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