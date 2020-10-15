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Kamu kurumlarında mesai saatleri yeniden düzenlendi

KAYSERİ HABERLERİ  | 15.10.2020 10:45 | Son Güncelleme

Kayseri Valiliği yaptığı duyuru ile kamu kurumlarındaki mesai saatlerinin yeniden düzenlendiğini duyurdu.

Kayseri Valiliği yaptığı duyuru ile kamu kurumlarındaki mesai saatlerinin yeniden düzenlendiğini duyurdu. Kamu kurumlarında mesai saat 08:30’da başlayacak.
Kayseri Valiliği tarafından konu hakkında yapılan açıklama şu şekilde:
"657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 100’üncü maddesi gereğince; İlimizde mesai saatlerinin 19.10.2020 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen şekilde uygulanması uygun görülmüştür.
Özel Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre çalışma saatlerinin farklı olarak düzenlenmesi zorunlu olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait hükümler saklıdır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÇALIŞMA SAATLERİ
Sabah : 08.30 - 12.00
Öğleden Sonra : 13.00 - 17.30

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İmsak
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Sabah
06:40
Öğle
12:29
İkindi
15:36
Akşam
18:07
Yatsı
19:24

Kayseri Nöbetçi Eczaneler15 Ekim Perşembe

Çınarım Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Hasçalık Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Öztürk Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Sümer Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Özsoy Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Cemiloğlu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
İrem Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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