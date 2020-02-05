Kocaeli’de açıklamalarda bulunan Kamu Kurumu Denetçiliği Kurumu Kamu Baş Denetçisi Şeref Malkoç, “Cumhuriyetimizin 100. yılını gelişmiş bir demokrasiyle, hukukun üstünlüğüyle, insan haklarına kamil anlamda uyumuyla ve vatandaşımızın hak arama yolunda taçlandıracağız” dedi.

Kamu Kurumu Denetçiliği Kurumu Kamu Baş Denetçisi Şeref Malkoç ve beraberindeki heyet bir dizi ziyarette bulunmak amacıyla Kocaeli’ye geldi. Şeref Malkoç ve beraberindeki heyet, Kocaeli’de 2 gün boyunca ziyaretlerde bulunup vatandaşlarla bir araya gelecek olan Şeref Malkoç ve beraberindeki heyetin ilk durağı Kocaeli Valiliği oldu. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’u makamında ziyaret eden heyet, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Burada açıklamalarda bulunan Kamu Kurumu Denetçiliği Kurumu Kamu Baş Denetçisi Şeref Malkoç, vatandaşların daha iyi hizmet alabilmelerini sağlamak ve insan haklarına yönelik yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

“Kocaeli 100’ün üzerindeki ülkeden daha fazla ekonomik güce ve potansiyele sahip”

Konuşmasında Kocaeli’deki gelişmelere değinen Malkoç, sanayi kenti olan Kocaeli’nin önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade ederek, “Kocaeli Türkiye’nin müstesna illerinden birisi. İhracat ve ithalat rakamlarına baktığımızda dünyadaki 100’ün üzerindeki ülkeden daha fazla ekonomik güce ve potansiyele sahip. Bunun yanı sıra, Türkiye’nin 81 ilinden inşaların buluştuğu, bir araya geldiği bir şehir 2 milyonun üzerinde bir nüfusu var. Güçlü bir ekonomisi var. Ama hepsinden önemlisi bütün bu farklıları, tıpkı bahar mevsiminde çiçek bahçesine baktığımızdaki o farklı renklerin verdiği güzelliği huzur içerisinde yaşatan bir şehir. Asayiş yönünden de bu kadar gelişmiş bir nüfusa, geniş bir ekonomik potansiyele sahip olmasına rağmen huzur kenti. O yüzden Sayın Valimizi tebrik ediyorum” dedi.