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  4. Kamu kurumundan hırsızlık yapan şüphelilerin kovalamacası kazayla bitti

Kamu kurumundan hırsızlık yapan şüphelilerin kovalamacası kazayla bitti

GAZİANTEP HABERLERİ  | 14.01.2020 01:40 | Son Güncelleme

Kamu kurumundan hırsızlık yapan şüphelilerin kovalamacası kazayla bitti

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te kamu kurumundan pvc doğrama malzemeleri çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştıkları sırada kaza yaptı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü yaya devriye ekibi, 2. Organize Sanayi Bölgesinde durumundan şüphelendiği kamyoneti durdurmak istedi.

Ekipler, şüphelilerin "dur" ikazına uymaması üzerine bölgeyi ablukaya aldı.

Tehlikeli şekilde ilerleyen kamyonet kovalamaca sırasında kontrolden çıkarak devrildi. Kamyonetten inerek kaçmaya başlayan şüphelilerden biri kovalamaca sonucu yakalandı.

Araçta sıkışan diğer şüpheli ise itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yapılan araştırmada kamyonette yüklü pvc doğrama malzemelerinin bir kamu kurumundan çalındığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Gaziantep Hırsızlık Kaza kovalamaca PVC

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Gaziantep Nöbetçi Eczaneler14 Ocak Salı

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Sehitkamil
Gökhan Eczanesi
Sehitkamil
Ihlamur Eczanesi
Sehitkamil
İrfan Eczanesi
Sehitkamil
Koçer Eczanesi
Sehitkamil
Sarıgüllük Esin Eczanesi
Sehitkamil
Barlas Eczanesi
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