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Kamu lojmanlarına İş Bankası’ndan ev kredisi

İSTANBUL HABERLERİ  | 11.02.2020 13:29 | Son Güncelleme

Kamu lojmanlarına İş Bankası’ndan ev kredisi

İSTANBUL(AA) - Türkiye İş Bankası ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü, kamuya ait lojmanların ihale yoluyla satışında ev kredisi kullandırılmasına yönelik protokol imzaladı.

Türkiye İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, kişiye özel geri ödeme seçenekleri sunan İş Bankası, kamu lojman alımlarının finansmanı amacıyla ev kredisi talep eden alıcılara 120 ay vadeye kadar aylık yüzde 0,95 faiz oranı ile kredi kullandıracak.

İş Bankası’nın ev kredisi ürünlerine dair detaylara ve kredi koşulları ile ilgili bilgiye isbank.com.tr ve 0850 724 0 724 Telefon Şubesi'nden ulaşılabiliyor.

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