Tarım ve Orman Bilecik İl Müdürlüğü organizasyonunda kamu kurumunda görev yapan personele drone eğitimi verildi.

Sahada görev yapan emniyet ve jandarma personeli ile kamu kurumlarında görev yapan 25 personele, Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü salonunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü İnsansız Hava Aracı Sistemleri (SHT-İHA) talimatı uyarınca 4 günlük drone kullanımı eğitimi verildi. Simülasyon üzerindeki eğitimin ardından son gününde Osmaneli ilçesine bağlı Adliye köyünün açık arazisinde Vali Bilal Şentürk’ün de katılımıyla kursiyerler havadan görüntüleme ve fotoğraf çekimi gerçekleştirdi.

“Bilecik’in her tarafı ayrı bir güzel”

Eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlere ’’ticari pilot’’ sertifikalarını veren Vali Şentürk, ’’Tarım ve Orman İl Müdürlüğü organizasyonunda sahada çalışan kamu personeline drone eğitimi verildi. Sahanın kontrolü ve takibi bakımından teknolojiyi kullanmak güzel, teknolojiden yararlanmak lazım. Drone kullanacak personelimiz, işin yasal usullerine uygun olarak kendilerini daha da geliştirebilecekler. Bilecik’in her tarafı ayrı bir güzel. Drone ile güzelliklerin daha yakinen görüntülemelerine vesile olacaktır’’ dedi.

