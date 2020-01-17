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  4. Kamu-Sen Başkanı Ahmet Çalışkan’dan Kaymakam Coşkuna ziyaret

Kamu-Sen Başkanı Ahmet Çalışkan’dan Kaymakam Coşkuna ziyaret

BAYBURT HABERLERİ  | 17.01.2020 09:13 | Son Güncelleme

Bayburt Kamu-Sen Başkanı Ahmet Çalışkan, Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun’u ziyaret etti.Bayburt Kamu-Sen Başkanı Çalışkan ve sendika temsilcileri Kaymakam Ömer Coşkun’a nezaket ziyaretinde bulundular.

Kamu-Sen Başkanı Ahmet Çalışkan’dan Kaymakam Coşkuna ziyaret

Bayburt Kamu-Sen Başkanı Ahmet Çalışkan, Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun’u ziyaret etti.
Bayburt Kamu-Sen Başkanı Çalışkan ve sendika temsilcileri Kaymakam Ömer Coşkun’a nezaket ziyaretinde bulundular. Gündeme ait bir süre sohbet edilen ziyarette Sendika Başkanı Ahmet Çalışkan, Kaymakam Ömer Coşkun’a sendikanın faaliyetleri ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. Sendika Başkanı Çalışkan ve temsilcilerine başarı dileklerini ileten Coşkun, ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Misafirperverliğinden dolayı Kaymakam Ömer Coşkun’a teşekkür eden Sendika Başkanı Ahmet Çalışkan, çalışmalarında başarılar diledi.
Ziyaret günün anısına çekilen fotoğraf ile sona erdi.

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