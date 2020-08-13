Kamu Yöneticileri “Covid-19” hakkında bilgilendirildi

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen “Kovid-19 Kamu Yöneticileri Bilgilendirme Toplantısı” Vali Ali Çelik’in başkanlığında gerçekleştirildi.

Covid-19’la mücadele kapsamında il genelinde alınan tedbirler, bugüne kadar yapılan çalışmalar, ilave tedbirler ile kamu kurumlarına düşen sorumlulukların istişare edildiği toplantıda İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, Korona virüs belirtileri, bulaşma ve korunma yöntemleri hakkında katılımcılara bilgi verdi. Toplantıda yaptığı konuşmada, tüm dünyanın son 150 yılda karşılaşılan en ciddi sorunla mücadele içerisinde olduğunu kaydeden Vali Ali Çelik, Türkiye’nin zorlu süreci başarıyla sonuçlandırmak adına çok ciddi tedbir ve kararlar aldığını kaydetti.

“Sorumluluk üstlenmelisiniz”

Ali Çelik, Covid-19’la mücadele kapsamında alınan tedbir ve kararların uygulanması noktasında toplumun her bir ferdine sorumluluk düştüğünü ancak sorumluluk bilincinin öncelikle kamu kurumlarında benimsenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Toplumsal bilinci ve farkındalık oluşması için kamunun öncelik etmesi gerektiğini kaydeden Vali Çelik, “Mücadele sürecinde farkındalık oluşması, farkındalıkların davranış haline gelmesi gerekiyor ancak bu zor bir süreç. Bunu sağlayacak temel mekanizma ise kamu. Kamunun, kamu görevlilerinin bu işe öncülük etmesi gerekiyor” dedi.