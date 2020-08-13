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Kamu Yöneticileri “Covid-19” hakkında bilgilendirildi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 13.08.2020 12:36 | Son Güncelleme

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen “Kovid-19 Kamu Yöneticileri Bilgilendirme Toplantısı” Vali Ali Çelik’in başkanlığında gerçekleştirildi.Covid-19’la mücadele kapsamında il genelinde alınan tedbirler, bugüne kadar yapılan çalışmalar, ilave tedbirler ile kamu kurumlarına düşen sorumlulukların istişare edildiği toplantıda İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, Korona virüs belirtileri, bulaşma ve korunma yöntemleri hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen “Kovid-19 Kamu Yöneticileri Bilgilendirme Toplantısı” Vali Ali Çelik’in başkanlığında gerçekleştirildi.
Covid-19’la mücadele kapsamında il genelinde alınan tedbirler, bugüne kadar yapılan çalışmalar, ilave tedbirler ile kamu kurumlarına düşen sorumlulukların istişare edildiği toplantıda İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, Korona virüs belirtileri, bulaşma ve korunma yöntemleri hakkında katılımcılara bilgi verdi. Toplantıda yaptığı konuşmada, tüm dünyanın son 150 yılda karşılaşılan en ciddi sorunla mücadele içerisinde olduğunu kaydeden Vali Ali Çelik, Türkiye’nin zorlu süreci başarıyla sonuçlandırmak adına çok ciddi tedbir ve kararlar aldığını kaydetti.

“Sorumluluk üstlenmelisiniz”
Ali Çelik, Covid-19’la mücadele kapsamında alınan tedbir ve kararların uygulanması noktasında toplumun her bir ferdine sorumluluk düştüğünü ancak sorumluluk bilincinin öncelikle kamu kurumlarında benimsenmesi gerektiğine dikkat çekti.
Toplumsal bilinci ve farkındalık oluşması için kamunun öncelik etmesi gerektiğini kaydeden Vali Çelik, “Mücadele sürecinde farkındalık oluşması, farkındalıkların davranış haline gelmesi gerekiyor ancak bu zor bir süreç. Bunu sağlayacak temel mekanizma ise kamu. Kamunun, kamu görevlilerinin bu işe öncülük etmesi gerekiyor” dedi.

“Paniğe kapılmadan tedbirlere riayet edeceğiz”
Ölümcül sonuçları olan bir salgına karşı mücadele verildiğini altını çizen Vali Çelik, “Bu ne hafife alınacak ne de önemsenmeyecek bir durum. Paniğe kapılmayacağız, tedbiri de elden bırakmayacağız. Maske, mesafe ve temizlik kuralları hepimizin günlük yaşamının vazgeçilmez bir parçası olacak” diye konuştu.

“Sorumluluğumuz iş yerinde kalmasın”
Alınan tedbir ve kuralların uygulanıp uygulanmadığının denetimlerinin bizzat kurum amirleri tarafından yapılması talimatını veren Vali Çelik, kamu yöneticilerinin iş hayatının dışında da vatandaşları Covid-19 mücadelesi hakkında bilgilendirmesi gerektiğini kaydetti.

“Kamu görevlilerin tamamı seferberlik ruhuyla mücadelede yer almalı”
Çelik, “Kamu kurumlarında uygulanması gereken kurallara riayetin sonuna kadar sağlanması, devlet organizasyonunun parçası olan tüm personelin saha bilinçlendirme ve farkındalık oluşturma faaliyetlerinin bir parçası haline gelmesi ve herkesin bir seferberlik ruhuyla mücadelede yer alması gerekiyor” ifadelerine yer verdi.
Vali Ali Çelik’in başkanlığındaki toplantıya, Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Vali Yardımcıları Mustafa Güney ile Halil İbrahim Ertekin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan ile daire müdürleri katıldı.
Toplantı görüş ve önerilerin alınmasının ardından sona erdi.

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