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’Kamuda Kariyer’ başlıklı konferans SAÜ’de düzenlendi

SAKARYA HABERLERİ  | 26.02.2020 17:19 | Son Güncelleme

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İnsan Kaynakları ve Kariyer Topluluğu tarafından “Kamuda Kariyer” başlıklı konferans düzenlendi.SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan konferansa Sakarya Murat Eğitim Kurumları kurucu ortakları Okan Bahçeli ve Soner Ulu konuk olarak katıldı.Üniversite sürecinin öğrencilerin kararlarını şekillendirdiğini belirten Soner Ulu, bu sürecin meslek seçimlerinde de öğrencilerin yön bulmasını sağladığını söyledi.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İnsan Kaynakları ve Kariyer Topluluğu tarafından “Kamuda Kariyer” başlıklı konferans düzenlendi.
SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan konferansa Sakarya Murat Eğitim Kurumları kurucu ortakları Okan Bahçeli ve Soner Ulu konuk olarak katıldı.
Üniversite sürecinin öğrencilerin kararlarını şekillendirdiğini belirten Soner Ulu, bu sürecin meslek seçimlerinde de öğrencilerin yön bulmasını sağladığını söyledi. “Üniversite eğitimi, hedeflere ilerlerken ihtiyaç duyulan ve tatmin olunacak bir yaşamın tespit edildiği bir süreçtir” diyen Ulu, mezuniyet sonrasında kamu sektöründe ve özel sektörde çalışmak için gereken nitelikler, KPSS A ve B grubu gibi konulara değindi. KPSS’ye hazırlanma, atama, yerleşme, puan türleri ve iş alanları gibi konularda da öğrencilere bilgiler veren Ulu, “Önemli olan hedef koymak. Öylesine bir hedef koymak değil, nerede ve ne şartlarda çalışacağınızı kendiniz belirleyeceksiniz” şeklinde konuştu.
Konferans soru cevap bölümü ve konuşmacılara plaket takdiminin ardından sona erdi.

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