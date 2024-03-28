YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Kamyon çarptığı tırla birlikte metrelerce sürüklendi

Kamyon çarptığı tırla birlikte metrelerce sürüklendi

İHA İHA
28.03.2024 10:47
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de seyir halindeki kamyon, yaptığı sesli ikaza rağmen kavşağa kontrolsüz giren tıra çarptı.

Kamyon çarptığı tırla birlikte metrelerce sürüklendi

Çarpmanın etkisiyle sürüklenen 2 aracın park halindeki başka bir tıra çarparak durabildiği kazada sürücüler ağır yaralandı.

Kaza, Pamukkale ilçesi Pınarkent Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; kontrolsüz kavşaktan anayola bağlanmak için uzun süre bekleyen yüklü tır, Denizli kent merkezine seyir halinde olan kamyon sürücüsünün sesli ikazına rağmen kavşağa giriş yaptı. Ana yola giriş yapan tır ile kafa kafaya çarpışan kamyon, önüne kattığı araçla birlikte sürüklenmeye başladı. Çarpışma sonrası metrelerce sürüklenen iki araç, park halindeki bir başka tıra çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan iki sürücü itfaiye yardımıyla kurtarılarak sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Kazada iki sürücünün ağır yaralandığı ve hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kamyonun çarptığı kamyonla birlikte metrelerce sürüklendiği kaza anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde kavşak içerisinde bir süre bekleyen tırın daha sonra anayola bağlanmak için harekete geçtiği, o esnada anayol üzerinde ilerleyen kamyonun süratle gelerek tır ile çarpıştığı anlar yer aldı. Çarpmanın ardından sürüklenen iki aracın park halindeki bir başka tıra çarptığı ve kamyon sürücüsünün yola kontrolsüz çıkan tır sürücüsünü ikaz etmek için uzun uzun korna çalmasına rağmen, sürücünün yola giriş yaptıktan sonra çarpışmanın meydana geldiği anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yozgat’ta kazaların yüzde 82’si tek taraflıYozgat’ta kazaların yüzde 82’si tek taraflı
Burası Afrika değil, BoluBurası Afrika değil, Bolu
Jandarma suça ve suçlulara göz açtırmıyorJandarma suça ve suçlulara göz açtırmıyor
Anahtar Kelimeler:
Denizli

Denizli Namaz Vakitleri 28 Mart Perşembe

İmsak
05:26
Sabah
06:48
Öğle
13:14
İkindi
16:45
Akşam
19:30
Yatsı
20:46
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markaların indirimdeki giyim ürünleri burada

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markaların indirimdeki giyim ürünleri burada

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.