YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Kamyon dolusu kaçak tütüne el konuldu

Kamyon dolusu kaçak tütüne el konuldu

22.01.2021 12:17 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kamyon dolusu kaçak tütüne el konuldu

Sivas’ta durdurularak aranan kamyonda bol miktarda kaçak tütün bulundu.Edinilen bilgiye göre Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Mevlana mahallesinde bir kamyon durduruldu.

Sivas’ta durdurularak aranan kamyonda bol miktarda kaçak tütün bulundu.
Edinilen bilgiye göre Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Mevlana mahallesinde bir kamyon durduruldu. Kamyonda yapılan aramada; 604 kutu gümrük kaçağı bandrolsüz makaron, 74 kilo gümrük kaçağı bandrolsüz tütün, kilo mükerrer bandrollü tütün, 26 kilo gümrük kaçağı bandrolsüz nargile tütününü bulundu. Ayrıca bunlarla birlikte bandrolleri bulunmasına rağmen satış belgesi bulunmayan 249 kutu makaron, 50 paket nargile tütünü, 7 kilo tütün ve 30 kilo kıyılmış tütüne de el konuldu. Araç sürücüsü gözaltına alındı. Konuyla ilgili işlem başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Driftli evlilik teklifi başına iş açtı: Düğün paramız gitti Driftli evlilik teklifi başına iş açtı: Düğün paramız gitti
Park halindeki araç alev alev yandıPark halindeki araç alev alev yandı

Sivas Namaz Vakitleri 22 Ocak Cuma

İmsak
06:14
Sabah
07:41
Öğle
12:48
İkindi
15:23
Akşam
17:46
Yatsı
19:08

Sivas Nöbetçi Eczaneler22 Ocak Cuma

Çetinkaya Eczanesi
Merkez
Emre Eczanesi
Merkez
Güldeş Eczanesi
Merkez
Subaşılar Eczanesi
Sarkisla
Deniz Eczanesi
Yildizeli
Anadolu Eczanesi
Zara
Tümünü Göster
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Sivil polislerin önünü kesip kendisini polis olarak tanıtan kişi tutuklandı

Sivil polislerin önünü kesip kendisini polis olarak tanıtan kişi tutuklandı

Ramazan Civelek imzayı attı

Ramazan Civelek imzayı attı

İzmir'de kırmızı ışıkta bekleyen kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı Tekirdağ'da yakalandı

İzmir'de kırmızı ışıkta bekleyen kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı Tekirdağ'da yakalandı

Diğer Haberler

Dr. İlber Ortaylı: “İngilizceyi sevmiyorsanız sevebileceğiniz dille başlayın’’

Dr. İlber Ortaylı: “İngilizceyi sevmiyorsanız sevebileceğiniz dille başlayın’’

Seyir halindeki tır alev aldı

Seyir halindeki tır alev aldı

Depreme uykuda yakalandılar

Depreme uykuda yakalandılar

Boyraz Gürünlü gençleri yine unutmadı

Boyraz Gürünlü gençleri yine unutmadı

Dede evinin üzerinden yol geçirildi, derdini kimseye anlatamadı

Dede evinin üzerinden yol geçirildi, derdini kimseye anlatamadı

Sivasspor-Fenerbahçe maçının ardından

Sivasspor-Fenerbahçe maçının ardından

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.