YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bingöl
  4. Kamyon şarampole devrildi: 2 yaralı

Kamyon şarampole devrildi: 2 yaralı

BİNGÖL HABERLERİ  | 02.07.2020 17:53 | Son Güncelleme

Bingöl’ün Genç ilçesinde freni boşalan kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.Kaza, Genç ilçesi Küpar köprüsü mevkiinde meydana geldi.

Bingöl’ün Genç ilçesinde freni boşalan kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, Genç ilçesi Küpar köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır’dan Erzurum’a saman taşıyan M.A. yönetimindeki 01 FC 037 plakalı kamyon, freninin boşalması sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücüyle birlikte 2 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, İlçe Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin yardımıyla kamyon içerisinden çıkarıldıktan sonra tedavi edilmek üzere ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Çevreye savrulan saman balyaları ise belediye ekipleri tarafından toplandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Milli gelirin yarısını üretiyorlar! Türkiye'nin en büyükleri açıklandı Milli gelirin yarısını üretiyorlar! Türkiye'nin en büyükleri açıklandı
Cezaevinden kaçtı 2,5 saat sonra yakalandı!Cezaevinden kaçtı 2,5 saat sonra yakalandı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

153 Çağrı Merkezi çalışanlarına "Güzel Konuşma" eğitimi

153 Çağrı Merkezi çalışanlarına "Güzel Konuşma" eğitimi

Soma’da çalışmalar hızla devam ediyor

Soma’da çalışmalar hızla devam ediyor

Tomarza’da Cumhurbaşkanı’nın gönderdiği hediyeler sahiplerine teslim edildi

Tomarza’da Cumhurbaşkanı’nın gönderdiği hediyeler sahiplerine teslim edildi

Kırıkkale’de organize suç örgütü operasyonu: 3 gözaltı

Kırıkkale’de organize suç örgütü operasyonu: 3 gözaltı

Şehrin her noktası ilaçlanıyor

Şehrin her noktası ilaçlanıyor

Çanakkale'de Yolindi köyü karantinaya alındı

Çanakkale'de Yolindi köyü karantinaya alındı

Bingöl Namaz Vakitleri 2 Temmuz Perşembe

İmsak
02:59
Sabah
04:50
Öğle
12:27
İkindi
16:22
Akşam
19:54
Yatsı
21:37

Bingöl Nöbetçi Eczaneler 2 Temmuz Perşembe

Bayram Eczanesi
Merkez
Düzağaç Eczanesi
Merkez
Ulaş Eczanesi
Genc
Hayat Eczanesi
Karliova
Şifa Eczanesi
Solhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Bingöl'deki deprem

Bingöl'deki deprem

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Bingöl'de otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Bingöl'de otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Bingöl'deki kalp şeklindeki göl, fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor

Bingöl'deki kalp şeklindeki göl, fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.