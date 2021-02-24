YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kamyon ve otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Kamyon ve otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

24.02.2021 12:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’de kamyon ve otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kayseri’de kamyon ve otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazada sıkışan otomobilin sürücüsü itfaiye ekiplerinin uğraşları ile çıkarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesi kavşağında meydana gelen trafik kazasında 38 D 4309 plakalı otomobil ile 38 DV 305 plakalı kamyon çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücü şoför mahallinde sıkıştı.
Vatandaşların ihbarı ile olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri yaralılara müdahale etti. Otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Develi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yetkililer kazayla ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç olay! Kanepede zıplarken 4'üncü kattan düştü Korkunç olay! Kanepede zıplarken 4'üncü kattan düştü
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!
1/

Kayseri Namaz Vakitleri 24 Şubat Çarşamba

İmsak
05:49
Sabah
07:11
Öğle
12:56
İkindi
16:01
Akşam
18:32
Yatsı
19:48

Kayseri Nöbetçi Eczaneler24 Şubat Çarşamba

Çilingir Eczanesi
Kocasinan
Çilingir Eczanesi
Kocasinan
Çilingir Eczanesi
Kocasinan
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

AK Parti Hakkari İl Başkanı Özbek oldu

AK Parti Hakkari İl Başkanı Özbek oldu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

AK Parti’de yeni yönetim listesi belli oldu

AK Parti’de yeni yönetim listesi belli oldu

Sinop’ta sakatat satışları patladı

Sinop’ta sakatat satışları patladı

Vali Dağlı: "En ufak bir gevşeme dahi vaka sayılarında artışa yol açıyor"

Vali Dağlı: "En ufak bir gevşeme dahi vaka sayılarında artışa yol açıyor"

Diğer Haberler

KCETAŞ’ın 2021 Talas yatırımları ele alındı

KCETAŞ’ın 2021 Talas yatırımları ele alındı

Mobilya atölyesinde Tomarza’ya türkü yazdı

Mobilya atölyesinde Tomarza’ya türkü yazdı

Kayserispor'da Dan Petrescu dönemi 8 hafta sürdü

Kayserispor'da Dan Petrescu dönemi 8 hafta sürdü

KTO Başkanı Gülsoy Kovid-19 aşılamasında esnaf ve tüccara öncelik verilmesini istedi

KTO Başkanı Gülsoy Kovid-19 aşılamasında esnaf ve tüccara öncelik verilmesini istedi

Hacılar’da yol çalışmaları sürüyor

Hacılar’da yol çalışmaları sürüyor

106 bölgede 18. madde uygulaması ile Melikgazi’de modern şehircilik

106 bölgede 18. madde uygulaması ile Melikgazi’de modern şehircilik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.