Kamyon yan yattı

Adıyaman’ın Gölbaşı Karayolu üzerindeki arazi yolunda ilerleyen kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Adıyaman istikametine giden Zeki M. idaresindeki 02 AAV 203 plakalı kamyon Tut yol ayrımı yakınlarında arazi yolunda ilerlerken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı.

Yaşanan kazada sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Kamyonda ise maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

