Kamyona arkadan çarparak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaza, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Eskişehir Ankara karayolunun 8’inci kilometresinde bulunan Kanlıpınar rampasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Süleyman G. (27) idaresindeki 32 YH 908 plakalı otomobil aynı yönde seyir halinde bulunan Ömer T. (35) idaresindeki 03 NH 720 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya döndü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Süleyman G., ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, karayolu üzerinde trafik yoğunluğu meydana geldi.



