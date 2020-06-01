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Kamyoncular ve Tırcılar Derneği Samsun İl Başkanlığı hizmette

SAMSUN HABERLERİ  | 01.06.2020 16:56 | Son Güncelleme

Türkiye Kamyoncular ve Tırcılar Derneği Samsun İl Başkanlığı, hizmet vermeye başladı.Genel merkezi İstanbul’da bulunan Türkiye Kamyoncular ve Tırcılar Derneği’nin Samsun İl Başkanlığı faaliyete başladı.

Kamyoncular ve Tırcılar Derneği Samsun İl Başkanlığı hizmette

Türkiye Kamyoncular ve Tırcılar Derneği Samsun İl Başkanlığı, hizmet vermeye başladı.
Genel merkezi İstanbul’da bulunan Türkiye Kamyoncular ve Tırcılar Derneği’nin Samsun İl Başkanlığı faaliyete başladı. Dernek faaliyetleri ve çalışmalar hakkında bilgi veren Türkiye Kamyoncular ve Tırcılar Derneği’nin Samsun İl Başkanı Doğuhan Altun, kamyoncu ve tırcıların sorunlarının çözülmesi noktasında dernek olarak sahada olacaklarını aktardı. Başkan Doğuhan Altun, “Derneğimizin kurulumunda sosyal bir dernek olarak yapılanıp yurdumuzun tüm il ve ilçelerinde kuracağımız temsilcilikler öncülüğünde tüm üyelerimize kaliteyi ucuzluğu sağlayacağız. Akaryakıt lastik madeni yağ yol yardımı yedek parça ve işçilik gibi temel giderlerimizi uygun ve kaliteli bir şekilde dernek üyelerimizle buluşturacağız. Üyelerin mesleki ahlakı esaslara uygun olarak diğer dernek mensuplarını zarara uğratmayacak şekilde üyeliklerini icra etmeleri için çaba göstereceğiz ve gerekli tedbirleri alacağız. Mesleğin milli servetin taşınması olduğu bilincini ve mesleki haklarınızı anlatıp daha fazla bilinçlenmenizi sağlayacağız. Derneğimizin hukuk danışmanları sayesinde tüm üyelerimizin hukuki haklarını sağlayacak ve savunacağız. Derneğimiz üyelerine yararlı olmak amaçlı maddi sıkıntılardan dolayı yürütemediğiniz aracınızı üyelerimizin de katkısıyla tekrar yola koyup bu konuda elini taşın altına koyan her bir üyemizin kaydını tutup yürüyen aracımızın zaman içerisinde masrafını amorti etmesini ve yardımcı olan üyelerimize desteklerini geri ulaştırmakta titizlikle çalışacağız. Kamyon ve tır sektöründe şoför olarak çalışan tüm üyelerimizin maaş ve SSK konularında yaşanabilecek aksamalarında çözümcüsü olacağız” ifadelerini kullandı.
Başkan Altun, “Araç sahiplerine taşımacılık belgelerindeki fahiş fiyatların düşürülmesi ve sınırlandırılması amaçlı geniş ve yoğun bir çaba içerisinde bulunduğumuzu, takoğraf ve yük bildirimi konularında da bakanlık nezdinde çalışmalarımızın sürdüğünü belirtmek istiyorum. Derneğimizin hiçbir kurumdan maddi olarak aldığı bir destek yoktur. Üyelerimizden gelen aylık 10 TL’lik aidatlar sayesinde derneğimizi ayakta tutuyoruz. Biz dernek başkanları olarak hiçbir maddi beklenti içinde değiliz. Burayı bir ticaret hane olarak görmüyoruz. Sizlerden tek beklentimiz bir an önce üyeliklerinizi yaptırmanızdır. Türkiye genelindeki yüz binlerce üyemizin arkamızda olduğunu bilerek yaptırımlarımızı eylem yapmadan yol kapatmadan, devlet memurlarıyla karşı karşıya gelmeden kavgasız gürültüsüz ve bunlara bağlı olarak maddi yaptırımlı cezalar yemeden bakanlık nezdinde masada yaptırımlarımızın gerçekleşmesini derneğimiz sağlayacaktır” şeklinde konuştu.
İl Başkanı Doğuhan Altun, “Türkiye Kamyoncular ve Tırcılar Derneği olarak, hiçbir cemiyet federasyon kooperatif gibi bu tarz kuruluşlarla alakamız olmayıp, direkt İçişleri Bakanlığı’na bağlı olduğumuzu da belirtmek istiyorum. Hızla büyüyen ailemize her birinizi birer aile ferdi olarak bekliyorum. Yolda olanlara hayırlı yolculuklar, diler evinde olanlara ise iyi istirahatlar diliyorum” diyerek açıklamasını tamamladı.

Kamyoncular ve Tırcılar Derneği Samsun İl Başkanlığı hizmette

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