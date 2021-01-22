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Kamyonculardan Giresun Limanı’na destek

22.01.2021 15:32 | Son Güncelleme:
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Kamyonculardan Giresun Limanı’na destek

Giresun SS.61 Nolu Damperli Kamyoncular Kooperatifi Başkanı Ercan Bekdemir, Giresun Limanı’nın ihracat ve ithalat gerçekleştirmek için faaliyete geçmesinin ardından kamyoncular olarak yeni bir istihdam imkanı bulduklarını söyledi.Kooperatif binası önünde üyelerle birlikte açıklama yapan Kooperatif Başkan Ercan Bekdemir, Giresun’da SEKA Kağıt Fabrikası, Sunta Fabrikası, Et -Balık Kurumu’nun kapanmasının ardından limanın faaliyete geçmesinin Giresun’a kazandırılan en önemli yatırım olduğuna dikkat çekerek, “Giresun Limanı ile birlikte önümüze öyle bir fırsat çıktı ve sektöründe dünya markası olan Tiryaki Grup Giresun Liman’ını tercih etti.

Giresun SS.61 Nolu Damperli Kamyoncular Kooperatifi Başkanı Ercan Bekdemir, Giresun Limanı’nın ihracat ve ithalat gerçekleştirmek için faaliyete geçmesinin ardından kamyoncular olarak yeni bir istihdam imkanı bulduklarını söyledi.
Kooperatif binası önünde üyelerle birlikte açıklama yapan Kooperatif Başkan Ercan Bekdemir, Giresun’da SEKA Kağıt Fabrikası, Sunta Fabrikası, Et -Balık Kurumu’nun kapanmasının ardından limanın faaliyete geçmesinin Giresun’a kazandırılan en önemli yatırım olduğuna dikkat çekerek, “Giresun Limanı ile birlikte önümüze öyle bir fırsat çıktı ve sektöründe dünya markası olan Tiryaki Grup Giresun Liman’ını tercih etti. Liman içinde 130 tane Giresunlu hemşerimiz 150 adet tır ile Türkiye içi nakliyelerinde çalışmaktadır. Aileleri hesaba katarsak bin kişi liman sayesinde ekmek yemektedir. Bizler limana güvenip banka kredisiyle tırlar satın aldık. Borçlarımızı iç ve dış nakliye yaparak ödüyoruz. Giresunport limanından her gün Samsun’a 25 tır, Çorum’a 20, Mersin’e 15, Kayseri’ye 5, Nevşehir’e 5, Bursa’ya 5, Manisa’ya 5, Kızıltepe’ye aylık 185, Van’a 10 tır sevkiyatı yapmaktayız” dedi.
Giresun Limanı’nda eleştirilen depoların aslında limanın işlemesi için olmazsa olmazı olduğunu kaydeden Kooperatif Başkanı Bekdemir, “Dünya ve Türkiye limanlarında depolama olmazsa olmazlardandır. Konya kadar yüzölçümü olan Hollanda’nın Rotterdam Limanı tam şehrin içindedir. Ne kadar çok depo o kadar iş imkanı ve sevkiyat olduğunu biliyoruz. Sanayi esnafı, market, otel, lokanta, paket servisleri liman hareketliliği sayesinde ekonomik güç kazandı. Öyle bir hale geldik ki görüntü kirliliği diye depoların yıkılmak istenmesi bizim ve Giresun esnafı için iş kaybına neden olacak, daha az gemi gelecektir. Bu da bizim gibi onlarca kamyon şoförünün işsiz kalması anlamına gelmektedir. Giresun komşu illerle yarış halindedir. Giresun ile yarış halinde olan iller Tiryaki Grubu kendi bölgelerine çekmek istemektedirler. Bunun için de önce Giresun Limanı’nın faaliyetinin durdurulması gerekmektedir. Bunu yapmak isteyenlerin oyununa gelmemeliyiz. Siyaseti kullanıp Giresun’un önünü bu polemiklerle kapatmaktadırlar” ifadelerini kullandı.

Kamyonculardan Giresun Limanı’na destek

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