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Kamyondan üzerine mermer atığı sıvısı dökülen Afgan işçi öldü

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 08.12.2020 18:00 | Son Güncelleme

Kamyondan üzerine mermer atığı sıvısı dökülen Afgan işçi öldü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde, kamyondan üzerine mermer atığı sıvısı dökülen Afganistan uyruklu işçi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, ilçede bir mermer fabrikasından çıkan sıvı atığı kamyona yükleyen S.O. ile Afganistan uyruklu işçi G.R.H, bunu boşaltmak için Bahçecik köy yolu üzerindeki Akbaş mevkisine gitti.

S.O, kamyondan sıvı mermer atığı boşalttığı sırada bir anda aracın dorsesi, Afgan işçi G.R.H'nin bulunduğu yere doğru yattı.

Üzerine yoğun miktarda sıvı mermer atığı dökülen Afgan işçi, ağır yaralandı.

İscehisar Devlet Hastanesine kaldırılan G.R.H, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Savcılık incelemesinin ardından Afgan işçinin cesedi, otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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