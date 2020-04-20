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Kamyonet dereye uçtu: 2 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı

VAN HABERLERİ  | 20.04.2020 23:50 | Son Güncelleme

Van’ın Çatak ilçesinde dereye uçan kamyonette sıkışan 2 kişi, boğulmaktan son anda güvenlik korucuları ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre kaza, Çatak- Van karayolu üzerinde bulunan Kanispi Şelalesi civarında meydana geldi.

Van’ın Çatak ilçesinde dereye uçan kamyonette sıkışan 2 kişi, boğulmaktan son anda güvenlik korucuları ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Çatak- Van karayolu üzerinde bulunan Kanispi Şelalesi civarında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, bilinmeyen bir nedenden dolayı Çatak Çayı’na uçtu. Bölgede görev yapan güvenlik korucuları kazaya görmeleriyle birlikte suda ters dönen kamyonettekileri kurtarmak için azgın suya aldırış etmeden yardıma koştu. Kaza ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Çatak Grup Amirliği ekipleri olay yerine giderek güvenlik korucuları ile birlikte yaralıları boğulmaktan kurtardı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Çatak Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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