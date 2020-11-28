YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Kamyonet devrildi; 1 yaralı

Kamyonet devrildi; 1 yaralı

BİLECİK HABERLERİ  | 28.11.2020 13:06 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde kamyonetin yoldan çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.Edilen bilgiye göre, Atatürk Caddesi üzerinden şehir merkezi istikametine seyretmekte olan Anıl Ç.

Kamyonet devrildi; 1 yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde kamyonetin yoldan çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Edilen bilgiye göre, Atatürk Caddesi üzerinden şehir merkezi istikametine seyretmekte olan Anıl Ç. idaresindeki 11 TF 116 plakalı kamyonet, sürücüsünün orta refüje çarpması sonucunda direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte yoldan çıkarak devrildi. Kaza sonrasında yaralanan kamyonet sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Bozüyük İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine Orhan Bozdemir atandıBozüyük İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine Orhan Bozdemir atandı

Bilecik Namaz Vakitleri 28 Kasım Cumartesi

İmsak
06:24
Sabah
07:53
Öğle
12:53
İkindi
15:21
Akşam
17:43
Yatsı
19:07

Bilecik Nöbetçi Eczaneler28 Kasım Cumartesi

Yeşilkent Eczanesi
Bozuyuk
Edebali Eczanesi
Merkez
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Kaan Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.