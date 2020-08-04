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Kamyonet ile otomobil çarpıştı; 2 yaralı

BİLECİK HABERLERİ  | 04.08.2020 15:15 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, 4 Eylül Mahallesinde Gençlik Caddesi ile Bedri Rahmi Caddesi kavşağında meydana gelen trafik kazasında Halil K.

Kamyonet ile otomobil çarpıştı; 2 yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, 4 Eylül Mahallesinde Gençlik Caddesi ile Bedri Rahmi Caddesi kavşağında meydana gelen trafik kazasında Halil K. idaresindeki 11 AAC 697 plakalı kamyonet ile Eren B. idaresindeki 26 PP 710 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araç sürücüleri yaralandı. Yaralı sürücüler olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı:

Kamyonet ile otomobil çarpıştı; 2 yaralı

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İmsak
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Sabah
05:54
Öğle
13:11
İkindi
17:03
Akşam
20:18
Yatsı
21:52

Bilecik Nöbetçi Eczaneler 4 Ağustos Salı

Yeşilkent Eczanesi
Bozuyuk
Arif Eczanesi
Merkez
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Pazaryeri
Kardeşler Eczanesi
Sogut
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