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Kamyonet kasasının altına gizlenmiş 244 kaçak cep telefonu ele geçirildi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 06.08.2020 11:22 | Son Güncelleme

Kamyonet kasasının altına gizlenmiş 244 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, bir kamyonetin kasasının altındaki bölüme gizlenmiş kaçak 244 cep telefonu ve 4 bin 130 paket sigara ele geçirildi.

Ceylanpınar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda bir kamyonette kaçak malzemeler taşındığı belirlendi.

Ekiplerce durdurulan kamyonette yapılan aramada, aracın kasasının altında oluşturulan gizli bölümde kaçak 244 cep telefonu, 282 cep telefonu şarjı ve kablosu ile 4 bin 130 paket sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

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