Kamyonet koyun sürüsünün içine daldı ardından facia yaşandı

Afyonkarahisar’ın Hocalar ilçesinde kamyonet karayolundan geçmeye çalışan koyun sürüsünün içine daldı. Olayda kamyonetin çarptığı 18 koyun telef oldu.

Olay, Hocalar ilçesi Devlethan köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet K., (48) idaresindeki 20 ACA 366 plakalı kamyonet, yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan koyun sürüsünü geç fark edince facia yaşandı. Koyun sürüsünün içine dalan kamyonetin çarptığı 18 küçükbaş hayvan telef oldu. Ahmet Ş., isimli şahsa ait olduğu öğrenilen koyunların olay yerinden kaldırılmasının ardından yol tekrardan trafiğe açıldı.

Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

